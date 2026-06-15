Confirmaron quién era el hombre que murió atrapado en un auto en llamas sobre Ruta 22

La víctima fatal tenía más de 70 años y era oriunda de Villa Regina. El vehículo se incendió tras un incidente que aún investigan.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 19 de este domingo. Foto: Gentileza.

Una nueva tragedia vial sacudió este domingo al Alto Valle . Un hombre murió luego de quedar atrapado dentro de su vehículo, que se incendió sobre la Ruta Nacional 22 , en el tramo que une Villa Regina con Godoy. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima fatal.

Se trata de Vidal Zuñiga Alberto Hugo , un hombre mayor de 70 años oriundo de Villa Regina , cuyos familiares ya fueron notificados oficialmente por personal policial.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 19, a la altura del kartódromo, en el sector comprendido entre Villa Regina y Godoy.

De acuerdo a la información preliminar, el automóvil circulaba en sentido este-oeste, desde Regina hacia General Roca, cuando por razones que todavía son materia de investigación sufrió un incidente que terminó desencadenando el incendio.

Las primeras versiones indicaron que segundos antes el rodado habría rozado contra el guardarraíl, situación que podría haber provocado el siniestro.

Quedó atrapado y no logró escapar

Tras el impacto, el vehículo comenzó a prenderse fuego rápidamente hasta quedar completamente envuelto en llamas.

Producto de la violencia del incendio, el conductor no logró salir a tiempo y quedó atrapado en el interior del automóvil, perdiendo la vida en el lugar.

accidente godoy 1

La escena generó momentos de extrema tensión y conmoción entre quienes circulaban por la zona al momento del hecho.

Gran operativo de emergencia en el lugar

Hasta el sector se desplazó un importante operativo integrado por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, personal de la Jefatura de Zona II, Bomberos, Criminalística y personal de Salud.

Debido al trabajo de los equipos de emergencia y a las pericias posteriores, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por ese tramo de la Ruta 22.

Investigan cómo comenzó el incendio

Por el momento, los investigadores intentan determinar qué originó exactamente el fuego que terminó con consecuencias fatales.

Las pericias continúan desarrollándose y serán clave para establecer qué ocurrió en los instantes previos a la tragedia.