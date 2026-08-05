Volcó camino al Lago Pellegrini y lo encontraron inconsciente dentro del vehículo
El conductor, de unos 30 años, fue rescatado por bomberos tras el vuelco de una Kangoo. Investigan si el pavimento mojado fue determinante.
Una mañana que parecía habitual terminó con un importante operativo de emergencia sobre la Ruta Provincial 70, a la altura de San Cayetano, en Cinco Saltos. Pasadas las 9.30 de este miércoles, una Renault Kangoo volcó por causas que aún son materia de investigación.
Hasta el lugar acudieron efectivos del Destacamento 115 del Lago Pellegrini, personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, bomberos y una ambulancia del hospital local.
Te puede interesar...
Lo encontraron inconsciente dentro de la camioneta
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al conductor, un hombre de unos 30 años, inconsciente y con varios golpes dentro del habitáculo del vehículo.
Los bomberos trabajaron para asistirlo y permitir su rápida atención médica. Posteriormente fue trasladado al hospital de Cinco Saltos, donde informaron que se encuentra estable.
Investigan qué provocó el accidente
Las primeras hipótesis apuntan a que las condiciones climáticas y el pavimento mojado podrían haber influido en el siniestro. El conductor se dirigía hacia el Lago Pellegrini cuando perdió el control de la Renault Kangoo y terminó volcando sobre la banquina.
De todos modos, las autoridades continúan investigando las circunstancias que desencadenaron el accidente para determinar con precisión cómo ocurrió el vuelco.
Bomberos, Policía y personal de Salud trabajaron en el lugar
El operativo demandó la intervención conjunta de bomberos, personal sanitario y efectivos policiales, quienes aseguraron la zona y brindaron asistencia al conductor mientras se realizaban las primeras pericias.
El tránsito en el sector se vio afectado durante las tareas de rescate y remoción del vehículo.
Leé más
Tensión en la Ruta 151: un colectivo quedó encajado durante las intensas lluvias
Un rescate con final feliz: así volvió al mar la loba marina rescatada en Las Grutas
El Ejército Argentino busca voluntarios para Río Negro: como inscribirse
Noticias relacionadas
Lo más leído