Alberto Weretilneck busca en Washington créditos para obras clave en Río Negro

El Gobernador gestiona en Estados Unidos, junto a una numerosa comitiva, créditos por 145 millones de dólares.

El gobernador Alberto Weretilneck se encuentra con una comitiva oficial en Estados Unidos buscando financiamientos internacionales para obras y proyectos.

La provincia avanza en la búsqueda de financiamiento internacional con una intensa agenda oficial en Washington, Estados Unidos, donde el gobernador Alberto Weretilneck encabeza reuniones con organismos multilaterales y entidades financieras para impulsar proyectos estratégicos en la provincia.

La misión oficial incluye gestiones para acceder a créditos millonarios destinados a obras de infraestructura, salud, producción y prevención de incendios, en un contexto donde la provincia busca consolidar su desarrollo con financiamiento externo y alianzas internacionales de largo plazo.

Durante su estadía, Weretilneck confirmó que uno de los principales objetivos es la obtención de un crédito de 85 millones de dólares para obras de riego, electrificación rural y prevención de incendios en distintas regiones de Río Negro.

A su vez, la delegación provincial gestiona otro financiamiento por 60 millones de dólares orientado a la modernización del sistema de salud, que contempla equipamiento, incorporación de tecnología y mejoras estructurales en hospitales públicos.

El mandatario remarcó que estas gestiones forman parte de una estrategia integral que busca “garantizar el futuro, el desarrollo y el bienestar” de la población rionegrina mediante inversiones sostenidas y planificación a largo plazo.

Reuniones con organismos internacionales

En el marco de la agenda en Washington, el gobernador mantuvo encuentros con autoridades de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, un organismo clave que promueve inversiones en infraestructura, energía y logística.

Durante esa reunión, Río Negro presentó su cartera de proyectos estratégicos, con foco en fortalecer la infraestructura productiva, ampliar la matriz energética y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico en el territorio provincial.

Además, la delegación avanzó en vínculos con el EXIM Bank, el banco oficial de crédito a las exportaciones de Estados Unidos, considerado un actor central para el financiamiento de grandes iniciativas vinculadas al desarrollo industrial y energético.

El Gobernador mantuvo una reunión junto a Caroline Vik, Chief Policy Officer de la U.S. International Development Finance Corporation.

Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo

Otro de los ejes de la misión es la participación junto al Banco Interamericano de Desarrollo en instancias vinculadas a la aprobación de créditos para áreas sensibles como salud, producción agrícola y prevención de incendios.

Desde el gobierno provincial destacaron que estos organismos representan una oportunidad concreta para acceder a financiamiento con condiciones favorables, clave para ejecutar obras estructurales que requieren inversiones de gran escala.

En ese sentido, Weretilneck sostuvo que cada reunión “es una oportunidad para presentar el enorme potencial de la provincia” y consolidar alianzas que se traduzcan en más empleo, producción y desarrollo territorial.

Alberto Weretilneck junto a Sarah Whitten, Chief Commercial Officer del Exim Bank US, el banco oficial de crédito a las exportaciones de los Estados Unidos

Una comitiva con perfil técnico

La comitiva que acompaña al gobernador está integrada por funcionarios de áreas estratégicas, entre ellos el ministro de Economía, Gabriel Sánchez; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; y el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

También forman parte de la delegación la secretaria de Energía, Andrea Confini, y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña, quienes participan de las reuniones técnicas.

La presencia de este equipo responde a la necesidad de avanzar en negociaciones específicas, presentar proyectos detallados y garantizar que las iniciativas cumplan con los requisitos exigidos por los organismos internacionales.

Presentación del potencial rionegrino

La agenda oficial comenzó en la Embajada Argentina en Estados Unidos, donde el equipo provincial mantuvo un encuentro con consejeros que colaboran en la organización de reuniones con entidades financieras y organismos multilaterales.

Allí se delinearon los ejes centrales de la misión, orientados a posicionar a Río Negro como una provincia con potencial para atraer inversiones en sectores clave como energía, producción, turismo e infraestructura.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la estrategia apunta a transformar ese potencial en resultados concretos, con proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes y en el crecimiento económico sostenido.

Desarrollo y proyección internacional

Weretilneck subrayó que la gestión no solo se centra en el territorio provincial, sino también en escenarios internacionales donde se definen oportunidades de financiamiento y cooperación para las provincias argentinas.

En ese marco, consideró que la presencia en Estados Unidos permite “abrir nuevas puertas y fortalecer vínculos con actores clave del sistema financiero global”, en un contexto donde la competencia por inversiones es cada vez más intensa.

La misión en Washington continuará con nuevas reuniones durante los próximos días, en una agenda que busca consolidar acuerdos y avanzar en compromisos concretos que permitan ejecutar obras y programas en Río Negro.