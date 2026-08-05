Río Negro aumentó las asignaciones familiares: cuáles son los nuevos montos

El Gobierno de Río Negro aumentó un 134% las asignaciones familiares para estatales. Rigen desde julio e incluyen hijo, nacimiento, adopción y más.

Río Negro actualizó los montos de las Asignaciones Familiares desde julio.

El Gobierno de Río Negro dispuso un incremento del 134% en las asignaciones familiares para trabajadores del Estado provincial, una medida que impacta en los tres poderes y organismos de control.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto N° 728/26, firmado en Viedma, y alcanza a beneficios como asignaciones por hijo, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal y discapacidad, con vigencia desde julio de 2026.

Según se detalla en los considerandos del decreto, la medida tiene como objetivo principal recomponer el poder adquisitivo de los agentes públicos , en un contexto económico marcado por la inflación.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el incremento surge de acuerdos previos y representa un esfuerzo presupuestario significativo para actualizar los valores de las asignaciones familiares, que habían quedado rezagadas.

Además, se remarcó que la política apunta a garantizar que todos los trabajadores del Estado puedan acceder a estos beneficios, sin restricciones que limiten su alcance.

Las nuevas actualizaciones rigen desde julio. Estefania Petrella

Nuevos montos desde julio

Con la actualización establecida, las asignaciones familiares pasan a tener nuevos valores que regirán desde el mes de julio de este año para todos los agentes comprendidos en la normativa vigente.

En ese sentido, la asignación por hijo y prenatal quedó fijada en $28.080, mientras que la asignación por nacimiento asciende a $49.514,40, según lo estipulado en el artículo primero del decreto.

Por su parte, la asignación por matrimonio se estableció en $74.280,96, mientras que el beneficio por adopción alcanza los $297.086,40, siendo uno de los montos más elevados dentro del esquema.

Atención especial a discapacidad

Uno de los puntos destacados del nuevo esquema es la asignación por hijo con discapacidad, que fue fijada en $112.320, duplicando ampliamente los valores anteriores en línea con la política de inclusión.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de asignaciones busca acompañar las mayores demandas económicas que enfrentan las familias en estas situaciones, garantizando un respaldo más acorde a la realidad.

El incremento también se inscribe dentro de una política más amplia que busca fortalecer la cobertura social para los trabajadores estatales y sus grupos familiares.

La medida fue publicada por decreto en el Boletín Oficial.

Antecedentes y marco legal

El régimen de asignaciones familiares en Río Negro fue creado por la Ley N° 4.101, que establece los beneficios para agentes y autoridades superiores de la administración pública provincial.

Posteriormente, el Decreto N° 338/2024 había sido la última actualización previa, en la que además se eliminó el tope salarial que limitaba el acceso a estos beneficios, ampliando su alcance.

Con esta nueva disposición, el Ejecutivo provincial continúa con la política de actualización periódica de las asignaciones, en línea con la evolución de las variables económicas.

Los tres poderes del Estado rionegrino y entes de control son alcanzados por la medida.

Impacto presupuestario

El decreto también autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida, lo que implica una reconfiguración de partidas.

En este sentido, la Subsecretaría de Presupuesto y la Fiscalía de Estado intervinieron previamente en el expediente, avalando la viabilidad económica y legal de la decisión adoptada.

Desde el Gobierno se destacó que el aumento representa una inversión en el bienestar de los trabajadores estatales y sus familias, consolidando un esquema de protección social más robusto.

La medida alcanza a la totalidad de la administración pública provincial, incluyendo los tres poderes del Estado y los organismos de control, lo que amplía su impacto a miles de trabajadores.

De esta manera, el Ejecutivo busca unificar criterios y garantizar condiciones equitativas en el acceso a las asignaciones familiares, independientemente del área o función que desempeñen los agentes.