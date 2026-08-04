Río Negro Bilingüe: el revolucionario programa que ya le enseña inglés a más de 6.000 estudiantes

"Es una excelente oportunidad para todos los rionegrinos de poder aprender ese idioma", destacó una de las profesoras. Promueve la equidad y ayuda a la inserción laboral.

El Gobierno de Río Negro consolidó el desarrollo del programa "Río Negro Bilingüe" , una propuesta de formación gratuita en idioma inglés que actualmente brinda acompañamiento pedagógico a 6.111 estudiantes activos en todo el territorio provincial. La iniciativa combina el uso de entornos digitales con tutorías personalizadas y encuentros virtuales en tiempo real, con el objetivo de promover la equidad en el acceso al conocimiento y abrir nuevas oportunidades de inserción laboral.

Uno de los pilares fundamentales que sostiene la continuidad de los alumnos dentro de la propuesta es el sistema de tutorías pedagógicas . A cargo de profesoras de inglés de la propia provincia, este equipo realiza un seguimiento sistemático, resuelve dudas académicas y orienta a los estudiantes a lo largo de las distintas instancias de su trayecto formativo.

Este esquema de trabajo permite articular el aprendizaje autónomo que se realiza en la plataforma digital con la contención humana necesaria para evitar el desgranamiento escolar. De este modo, los participantes logran organizar sus tiempos de estudio , superar dificultades técnicas o conceptuales y sostener el avance constante en los contenidos.

Acompañamiento cercano y clases en tiempo real

Para garantizar un aprendizaje integral, la iniciativa incorpora clases sincrónicas en vivo dirigidas a los niveles 1, 2 y 3. Estos encuentros virtuales se dictan dos veces por semana con una duración de una hora y media, constituyendo espacios dinámicos de interacción directa donde los estudiantes pueden ejercitar la fonética, practicar la conversación e incorporar fluidez en el uso del idioma.

"Es una excelente oportunidad para todos los rionegrinos de poder aprender inglés de esta manera. Si bien las actividades se realizan en una plataforma digital, siempre están acompañados por las tutoras y también pueden acceder a clases de una hora y media, dos veces por semana", destacó Estefanía, una de las tutoras pedagógicas del programa.

Además de afianzar el dominio de la lengua, la dinámica en vivo fomenta la creación de vínculos de confianza y cercanía entre docentes y estudiantes, un factor determinante para sostener el entusiasmo en entornos virtuales de aprendizaje.

Formación para nuevas oportunidades

El programa "Río Negro Bilingüe" fue diseñado como una política pública de alcance federal dentro de la provincia, posibilitando que personas residentes en parajes rurales, pequeñas localidades y grandes centros urbanos accedan a una formación bilingüe de calidad y 100% gratuita.

La enseñanza del inglés no solo busca enriquecer el trayecto educativo personal, sino también otorgar competencias competitivas para responder a las demandas del mercado de trabajo actual, donde el dominio de una segunda lengua resulta estratégico para sectores como la tecnología, el turismo y los servicios.

Desde la organización confirmaron que en las próximas semanas continuará la ampliación de cupos para permitir el ingreso de nuevos aspirantes, reafirmando el compromiso provincial con la educación continua y el desarrollo socioeconómico de la comunidad rionegrina.