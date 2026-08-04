Una rionegrina se endeudó tanto que tuvo que recurrir a la Justicia: qué se determinó

Tomó nuevos créditos para pagar los anteriores y las retenciones le dejaron apenas $83.000 de bolsillo, hasta que un fallo intervino.

La Justicia intervino ante un pedido de una empleada publica rionegrina que se sobreendeudó en préstamos de billeteras virtuales.

La crisis económica y la necesidad de sostener a su familia empujaron a una empleada pública de Río Negro a una cadena de préstamos . Para pagar una cuota tomó otro crédito, y luego otro más, hasta que los descuentos absorbieron casi la totalidad de su salario.

Cuando ya no pudo afrontar sus obligaciones, la trabajadora recurrió al Poder Judicial de Río Negro . El Juzgado Multifueros de El Bolsón abrió un concurso preventivo .

La magistrada consideró acreditado el estado de cesación de pagos de la mujer y dispuso la apertura del proceso concursal. Además, ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro dejar sin efecto todos los descuentos vinculados con préstamos y otros créditos sobre su salario mientras dure el trámite judicial.

Una cadena de préstamos sin salida

En su presentación, la mujer explicó que comenzó a endeudarse para cubrir necesidades alimentarias de su hija menor y afrontar los viajes de larga distancia que demandaban la atención médica de su hermano y de su padre, ambos con cuadros de salud delicados.

Cuando ya no pudo cumplir con las cuotas, tomó nuevos préstamos para cancelar los anteriores y quedó atrapada en un mecanismo de refinanciaciones sucesivas que terminó por desbordar completamente su economía familiar y laboral.

Según surge del expediente, los descuentos automáticos llegaron a consumir casi la totalidad de sus ingresos. De acuerdo con la presentación, hubo períodos en los que percibió apenas $83.000 de bolsillo por mes.

También afirmó que muchos de los créditos fueron otorgados de manera digital, sin que las entidades evaluaran su capacidad real de pago, y se definió como una consumidora en situación de hipervulnerabilidad económica.

Qué implica el concurso preventivo

La apertura del concurso preventivo implica que todos los acreedores deberán presentarse en un único expediente para verificar los créditos que reclaman contra la trabajadora. Desde ese momento, las deudas quedan sujetas al proceso concursal.

Cesan, además, las retenciones individuales sobre el salario, una de las principales medidas de protección previstas por la legislación concursal argentina para este tipo de situaciones. La jueza también dispuso el sorteo de un síndico que controlará el trámite.

Al fundamentar la decisión, la magistrada señaló que la legislación argentina no cuenta con un régimen específico para consumidores sobreendeudados. Recordó que el concurso preventivo constituye la herramienta prevista por la Ley de Concursos y Quiebras para ordenar la situación patrimonial de quienes ya no pueden cumplir con sus obligaciones.

Un fenómeno que atraviesa a millones de hogares

El caso de la empleada pública rionegrina no es aislado. Un relevamiento de Zentrix Consultora sobre percepción económica reveló que el 61,9% de los argentinos se endeudó en los últimos seis meses, y la mitad de esos hogares lo hizo para pagar gastos básicos.

El estudio también mostró que el 53,7% de quienes tomaron deuda lo hizo porque sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales, mientras que la compra de bienes durables explica apenas el 11,5% de los casos. El crédito, señala el informe, dejó de financiar proyectos personales.

Sostener esa deuda tampoco resulta sencillo para la mayoría de los hogares consultados. Al 28,9% le cuesta mucho pagar sus créditos, el 12% ya se atrasó en algún pago y un 6,4% directamente admite que no puede afrontarlos.

Ese cuadro explica, en parte, por qué más de la mitad de los consultados desconfía del instrumento crediticio. El 55% considera que las tasas de interés están tan altas que el crédito termina siendo una trampa financiera para quien lo toma. El caso judicial de Río Negro expone, en la práctica, ese diagnóstico nacional.