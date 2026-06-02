Abrieron 3.000 nuevos cupos para estudiar inglés gratis en Río Negro: cómo acceder

Los nuevos inscriptos tendrán 45 días para completar la nivelación obligatoria y comenzar la formación virtual y gratuita.

Miles de rionegrinos tendrán una nueva oportunidad para capacitarse en inglés de manera gratuita . El Gobierno provincial habilitó el acceso a la plataforma Río Negro Bilingüe para 3.000 nuevos estudiantes , que ya comenzaron a recibir las credenciales para iniciar el proceso de formación.

La iniciativa apunta a mejorar las oportunidades laborales y acompañar el crecimiento de sectores determinantes de la economía provincial , donde el dominio del inglés se vuelve cada vez más valorado.

Quienes fueron incorporados en esta nueva cohorte recibirán un correo electrónico con los datos de acceso a la plataforma y las instrucciones para comenzar el cursado.

El primer paso será completar un examen de nivelación obligatorio que permitirá determinar el punto de partida más adecuado para cada participante.

Los estudiantes contarán con un plazo de 45 días para realizar esta instancia y avanzar hacia los distintos niveles del programa.

Una propuesta gratuita y disponible las 24 horas

Uno de los principales atractivos de Río Negro Bilingüe es su modalidad flexible. La capacitación es completamente gratuita, virtual, autogestionada y asincrónica, por lo que cada estudiante puede organizar sus tiempos y avanzar según sus posibilidades.

Además, la plataforma está disponible las 24 horas y contempla hasta diez niveles de aprendizaje, alineados con estándares internacionales.

Por qué aprender inglés puede abrir más puertas laborales

El programa fue diseñado para fortalecer la formación de capital humano en áreas estratégicas para el desarrollo de Río Negro.

Sectores como energía, turismo, tecnología, logística, comercio y servicios demandan cada vez más trabajadores con conocimientos de inglés, una habilidad que puede marcar la diferencia a la hora de acceder a mejores oportunidades laborales.

La apuesta de Río Negro para el futuro

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a vincular educación, capacitación y empleo.

Con la incorporación de esta nueva cohorte, Río Negro Bilingüe continúa creciendo y consolidándose como una de las principales herramientas de formación gratuita para quienes buscan mejorar sus competencias y prepararse para los desafíos del mercado laboral.