Demetrio Thalasselis: "Un paso a un sistema de salud más accesible y moderno"

El Gobierno provincial firmó un convenio estratégico que permitirá atender casos complejos, capacitar al personal médico y evitar traslados innecesarios mediante telemedicina.

El Gobierno provincial firmó un convenio estratégico que permitirá atender casos complejos, capacitar al personal médico y evitar traslados innecesarios mediante telemedicina.

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave en la modernización de su red sanitaria tras la firma de un convenio de cooperación con el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad Hospital Italiano . La iniciativa busca resolver patologías de alta complejidad, expandir la telemedicina en la provincia y potenciar la formación continua de los profesionales de la salud.

El Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis , destacó el impacto directo que tendrá este acuerdo en la calidad de vida de los rionegrinos, al permitir un acceso equitativo a prestaciones especializadas que actualmente no se pueden resolver dentro del territorio provincial.

El convenio formaliza un canal de derivación directa y articulación para situaciones críticas o de baja prevalencia que excedan la capacidad de respuesta del sistema público y privado local, tales como:

Trasplantes infantiles

Atención a grandes quemados

Enfermedades raras o de baja frecuencia

Respecto del convenio, insistió en la importancia de formalizar un canal para que los pacientes puedan acceder al Hospital Italiano o a otros centros nacionales de referencia cuando la complejidad lo requiera".

Telemedicina: especialistas a un clic de distancia

Uno de los pilares más relevantes del acuerdo es el impulso a la telesalud. La herramienta permitirá conectar a especialistas del Hospital Italiano con centros sanitarios y hospitales de toda la provincia, reduciendo drásticamente la necesidad de viajes a la Capital Federal.

Como caso de uso, el ministro ejemplificó:"Imaginemos que un paciente con una patología compleja pueda ser atendido por un especialista del Hospital Italiano desde su hospital en la Región Sur, sin tener que recorrer más de mil kilómetros hasta Buenos Aires. Eso mejora la accesibilidad y evita traslados innecesarios".

Capacitación e innovación para el personal de salud

Además de la asistencia médica, la alianza incluye un ambicioso programa académico conducido por la Universidad Hospital Italiano. El plan abarcará:

Programas de posgrado y capacitaciones continuas

Simulación clínica para equipos médicos y de enfermería

Herramientas de innovación en gestión para personal administrativo y directivo

Un acuerdo que ya está en marcha

El ministro Thalasselis confirmó que la alianza se encuentra formalmente en vigencia y que ya se iniciaron los primeros encuentros de trabajo en la provincia.

Durante esta semana, autoridades del Hospital Italiano mantuvieron reuniones de trabajo con el equipo provincial para conocer en detalle el Plan de Salud Río Negro 2031, alineando la agenda operativa para los próximos meses.