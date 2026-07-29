El convenio marco impulsado por el Gobierno provincial contempla la cooperación en derivaciones de alta complejidad, telemedicina, capacitación profesional e investigación clínica.

Los ejes del convenio que une a Río Negro con el Hospital Italiano.

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave en materia de salud pública tras la firma de un convenio marco de cooperación integral con el Hospital Italiano de Buenos Aires. La alianza busca complementar capacidades institucionales y optimizar la atención sanitaria en la provincia mediante proyectos de implementación progresiva.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Alberto Weretilneck ; el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis ; la presidenta del IPROSS, Ivana Porro ; y el director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, Juan Carlos Tejerizo .

El esquema de trabajo conjunto se estructurará sobre cuatro ejes fundamentales: asistencia, formación, investigación e innovación .

Alta complejidad y telemedicina

En el plano asistencial, la iniciativa establece un mecanismo coordinado para la derivación de pacientes que requieran intervenciones de alta complejidad, tales como trasplantes, cirugías cardiovasculares, neurocirugías y tratamientos oncológicos.

Asimismo, se potenciará el uso de la tecnología aplicada a la salud: el convenio contempla teleconsultas, el acceso a segundas opiniones médicas y el seguimiento post-internación mediante videoconsultas, garantizando la continuidad del cuidado de los rionegrinos sin necesidad de traslados innecesarios.

Capacitación para el personal de salud

El fortalecimiento del recurso humano en los hospitales públicos rionegrinos es otro de los pilares centrales. Se prevén rotaciones para residentes y profesionales de la provincia, becas para la realización de cursos y posgrados. Además, se realizarán intercambios académicos y técnicos entre los equipos de ambas instituciones.

Respuestas de alta complejidad para los rionegrinos

La Presidenta del IPROSS, Ivana Porro, celebró la decisión y sostuvo que “este acuerdo es un paso significativo para el sistema sanitario de la provincia, pero fundamentalmente para la salud de todas y todos los rionegrinos”.

Explicó que la firma amplía el convenio prestacional vigente con el Hospital Italiano, una institución de gran jerarquía a la que la obra social deriva numerosos afiliados con patologías de alta complejidad. La nueva instancia permitirá potenciar los cursos de capacitación y la telemedicina, para que afiliados y pacientes puedan realizar teleconsultas y acceder a segundas opiniones médicas.

Investigación e innovación aplicada

El acuerdo abre la puerta a que profesionales y pacientes de la provincia participen en protocolos de investigación clínica. Además, impulsará la conformación de redes colaborativas interhospitalarias, el acceso a nuevas tecnologías sanitarias y la transferencia de conocimientos para resolver problemáticas concretas del sistema público.

Próximos pasos

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este texto constituye un marco general de cooperación que no genera prestaciones ni erogaciones financieras inmediatas. Cada uno de los proyectos se instrumentará de manera progresiva mediante convenios específicos, donde se detallarán los alcances, responsabilidades y recursos destinados a cada acción.

Un aliado de máxima trayectoria

El Hospital Italiano de Buenos Aires cuenta con más de 5.000 especialistas, infraestructura médica de vanguardia y una universidad con amplia oferta de grado y posgrado. Su experiencia en gestión e investigación lo posiciona como un socio estratégico para potenciar las capacidades del sistema de salud rionegrino.