Los 8 hábitos que recomiendan los neurólogos para cuidar el cerebro y prevenir enfermedades

Expertos destacan que pequeños cambios en la rutina ayudan a cuidar la salud cerebral, prevenir trastornos neurológicos y mejorar la calidad de vida.

La salud del cerebro suele pasar desapercibida hasta que aparecen los primeros síntomas de un problema. Sin embargo, los especialistas aseguran que adoptar hábitos saludables desde edades tempranas puede marcar una gran diferencia para prevenir enfermedades neurológicas y mantener una buena calidad de vida.

En el marco del Día Mundial del Cerebro , expertos remarcaron la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a información confiable para reducir el impacto de estas patologías.

De acuerdo con datos de la Federación Mundial de Neurología , más de 3.400 millones de personas en el mundo viven con alguna afección neurológica , lo que convierte a estos trastornos en la principal causa de discapacidad a nivel global.

La campaña de este año lleva el lema "Salud cerebral: acceso para todos", con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y una atención médica equitativa.

Desde FLENI, institución especializada en neurociencias, señalaron que la salud cerebral abarca el funcionamiento cognitivo, sensorial, emocional, conductual y motor, aspectos fundamentales para desarrollar el máximo potencial durante toda la vida.

Qué enfermedades pueden afectar al cerebro

La jefa de Neurología Vascular de FLENI, Virginia Pujol Lereis, explicó que existen múltiples enfermedades que pueden comprometer la salud cerebral.

Entre ellas mencionó las enfermedades vasculares, los trastornos neurodegenerativos, las lesiones traumáticas, los déficits nutricionales y distintas enfermedades inmunológicas e infecciosas.

La especialista remarcó que muchas de estas patologías pueden prevenirse o reducir su impacto mediante hábitos saludables y controles médicos periódicos.

Ocho hábitos que ayudan a cuidar el cerebro

Los especialistas recomiendan incorporar estas prácticas a la rutina:

Mantener una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, cereales integrales, pescado y frutos secos.

Realizar actividad física regularmente, al menos 30 minutos por día, cinco veces por semana.

Controlar la presión arterial y el colesterol mediante chequeos médicos.

Evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol .

Dormir bien y procurar un descanso reparador cada noche.

Reducir el estrés , ya que influye directamente en el funcionamiento cerebral.

Estimular la mente con lectura, aprendizaje, juegos y nuevos desafíos intelectuales.

Mantener una vida social activa, porque el aislamiento aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

La prevención empieza mucho antes de los síntomas

Los especialistas coinciden en que cuidar el cerebro no consiste únicamente en tratar enfermedades cuando aparecen, sino en incorporar hábitos saludables de manera sostenida.

Una buena alimentación, el ejercicio, el descanso adecuado y la estimulación mental no solo ayudan a prevenir trastornos neurológicos, sino que también favorecen un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.