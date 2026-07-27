Río Negro suma al Hospital Italiano como socio clave para transformar la atención médica

Este lunes se avanzó en la firma de un acuerdo marco para ampliar las capacidades del sistema provincial de salud. Este avance permitiría la rotación de residentes y profesionales rionegrinos al Hospital Italiano entre otros beneficios.

El acuerdo incorpora a una de las instituciones médicas más importantes del país para establecer el desarrollo de mecanismos de derivación de pacientes de alta complejidad. También se incluirán teleconsultas, segundas opiniones médicas y seguimiento a distancia.

El convenio fue firmado por el mandatario provincial, Alberto Weretilneck ; el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis ; la Presidenta del IPROSS, Ivana Porro ; y el Director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano , Juan Carlos Tejerizo .

Al respecto, el gobernador rionegrino expresó: “esta alianza estratégica es por el futuro de la salud de los rionegrinos”, resumió Weretilneck y aseguró que este logro es el resultado de una planificación a largo plazo: “tener la tranquilidad de contar con el Hospital Italiano como aliado estratégico es un paso que deseamos desde hace mucho tiempo”.

El Gobernador repasó la complejidad sanitaria de una provincia de 202.000 kilómetros cuadrados, con distintos climas y densidades demográficas. Describió zonas donde los sectores público y privado tienen una presencia similar y otras donde el sistema público lo es absolutamente todo, además de la complementación permanente con las provincias vecinas.

Frente a ese escenario, destacó los resultados de una planificación de largo plazo: “hacia el final del mandato, todos los hospitales de la provincia serán nuevos o estarán modernizados”.

En este sentido, adelantó que en los próximos días se aprobaría un financiamiento de U$S 80.000.000 para modernizar integralmente el sistema de salud provincial en marco de la reunión anual del Directorio del BID y respecto de los recursos, hizo hincapié en que una parte importante de esos recursos estará vinculada con las líneas de trabajo que comienzan a desarrollarse a partir de este convenio.

Respuestas de alta complejidad para los rionegrinos

Parte del acuerdo consiste en incorporar al Hospital Italiano y la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires como socio estratégico de Río Negro y establece las bases para desarrollar mecanismos de derivación de pacientes de alta complejidad, teleconsultas, segundas opiniones médicas y seguimiento a distancia. También incorpora nuevas herramientas para la formación de profesionales y equipos de salud.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a mejorar la calidad de las prestaciones y ampliar las herramientas disponibles para responder a situaciones que requieren atención especializada. El acuerdo contempla la posibilidad de desarrollar circuitos específicos para pacientes adultos y pediátricos, además de prestaciones como trasplantes, cirugías oncológicas, cardiovasculares y neurocirugías.

Formarse, investigar e innovar: una alianza integral para modernizar el sistema de salud

Otro de los ejes centrales será la formación y esto incluye un área de interés para quienes se encuentran en ese proceso al día de hoy ya que prevén rotaciones de residentes rionegrinos en el Hospital Italiano y de profesionales de esa institución en hospitales de la provincia, además de becas, cursos y programas de capacitación en distintas disciplinas de la salud. También se abre la posibilidad de incorporar hospitales y profesionales rionegrinos a redes de investigación clínica y proyectos de innovación tecnológica.

En representación del Hospital Italiano, el doctor Juan Carlos Tejerizo aseguró: “Es un orgullo para nosotros firmar este acuerdo marco con la provincia. Va a ser en beneficio de ambas instituciones”.