La Libertad Avanza fortalece su armado político en Río Negro con una nueva incorporación

La legisladora provincial Marcela González Abdala se suma al espacio para fortalecer el proyecto político que impulsa Javier Milei en la provincia.

La Libertad Avanza continúa consolidando su crecimiento en Río Negro con la incorporación de la legisladora provincial Marcela González Abdala , quien se suma al espacio para fortalecer el proyecto político que impulsa el presidente Javier Milei en la provincia.

Su incorporación representa un paso estratégico para consolidar la presencia de La Libertad Avanza tanto en la Legislatura rionegrina como en Bariloche, uno de los distritos más importantes de la provincia, con la mirada puesta en la elección de convencionales constituyentes y en la construcción de una alternativa competitiva de cara a las elecciones provinciales de 2027.

El senador nacional Enzo Fullone , referente y principal armador de La Libertad Avanza en Río Negro, celebró la incorporación de la legisladora y destacó el crecimiento sostenido del espacio en toda la provincia.

"La Libertad Avanza sigue creciendo porque cada vez más dirigentes entienden que este es el espacio que representa el cambio que necesitan los rionegrinos. La incorporación de Marcela fortalece nuestro bloque político y nuestro trabajo en Bariloche, una ciudad estratégica para el futuro de la provincia. Vamos a seguir convocando a quienes quieran dejar atrás las viejas prácticas y construir una alternativa sólida para gobernar Río Negro", sostuvo Fullone.

Caras nuevas que jerarquizan el espacio

La incorporación de Marcela González Abdala se suma a una serie de dirigentes que en los últimos meses decidieron incorporarse a La Libertad Avanza en Río Negro, entre ellos el diputado nacional Aníbal Tortoriello y los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich, consolidando un proceso de expansión política y territorial que impulsa el senador nacional Enzo Fullone.

Martina Lacour, otra de las que se sumó al espacio.

Con este crecimiento, el espacio fortalece su representación en la Legislatura, amplía su presencia en los principales distritos de la provincia y continúa construyendo una alternativa competitiva con vistas a las elecciones de convencionales constituyentes y a los comicios provinciales de 2027.