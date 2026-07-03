La Libertad Avanza obtuvo la habilitación oficial y se prepara para competir en Río Negro

El espacio libertario queda oficialmente habilitado para competir en las próximas elecciones provinciales y municipales.

En una jornada clave para su proyección política en la provincia, La Libertad Avanza de Río Negro obtuvo la habilitación oficial ante la Justicia Electoral y consolidó su estructura partidaria.

El trámite fue formalizado este viernes por el senador nacional Enzo Fullone , junto a referentes del espacio libertario, quienes avanzaron con la presentación que otorga personería jurídica definitiva al partido.

Con este paso institucional, el espacio político logra quedar en condiciones legales de competir en las próximas elecciones provinciales y municipales, en un escenario donde busca ampliar su presencia territorial.

Los libertarios rionegrinos quedan oficialmente habilitados para participar en las próximas elecciones provinciales y muncipales.

Un paso clave hacia la competencia electoral

Desde el entorno del partido destacaron que la habilitación no solo representa un requisito administrativo, sino también “la consolidación de un proceso político que se viene gestando desde hace meses en Río Negro”.

En ese sentido, remarcaron que el crecimiento del espacio se apoyó en la conformación de mesas de trabajo distribuidas en distintos puntos de la provincia, integradas por militantes y referentes locales.

Estas estructuras territoriales incluyen a profesionales, jóvenes y vecinos que se sumaron a la construcción de una propuesta política basada en las ideas de la libertad, la reducción del Estado y el impulso al sector privado.

Según indicaron desde el espacio, el objetivo es fortalecer una alternativa política que promueva la eficiencia en la gestión pública y genere condiciones para el desarrollo económico provincial.

RÍO NEGRO DA UN PASO HISTÓRICO



Hoy dimos el último paso para la oficialización de La Libertad Avanza como partido en la provincia. Vamos a contar con las herramientas electorales e institucionales para competir y llevar las ideas de la libertad a cada rincón de Río Negro.… pic.twitter.com/axMMLlaSOa — Enzo Fullone (@FulloneEnzo) July 3, 2026

Armado territorial y crecimiento del espacio

El senador Fullone destacó el valor político de la oficialización y aseguró que se trata de un paso decisivo para el futuro del partido en Río Negro y su proyección electoral.

“La oficialización del partido en Río Negro no es solo un trámite burocrático; es la materialización de una fuerza que viene trabajando silenciosamente en todas las regiones”, expresó el legislador nacional.

En la misma línea, sostuvo que el espacio busca posicionarse como una alternativa frente a lo que definió como “la vieja política”, con la intención de impulsar cambios en la gestión pública.

El dirigente también remarcó que el partido tiene como eje central “poner la gestión al servicio de los rionegrinos” y generar transformaciones en distintos ámbitos de la administración estatal.

Diálogo político y construcción de consensos

Durante los últimos meses, además del armado territorial, el espacio avanzó en el diálogo político con legisladores provinciales, dirigentes y equipos técnicos, con el objetivo de ampliar su base de representación.

Ese trabajo incluyó la construcción de consensos sobre los principales desafíos que enfrenta la provincia, entre ellos el desarrollo económico, la generación de empleo y la modernización del Estado.

Desde La Libertad Avanza señalaron que estas gestiones permitieron consolidar acuerdos internos y fortalecer la estructura partidaria de cara al próximo calendario electoral.

En ese marco, la dirigencia libertaria apunta a capitalizar el crecimiento del espacio a nivel nacional y trasladarlo al escenario provincial, con la intención de disputar espacios de poder.

Esta semana, el diputado nacional, Aníbal Tortoriello oficializó su paso a la LLA Río Negro.

Proyección electoral y objetivos políticos

“La oficialización representa una acción histórica para el partido. Dimos el paso electoral e institucional que necesitábamos para el año que viene pintar la provincia de violeta”, afirmó Fullone.

El color violeta, característico del espacio libertario, se posiciona como un símbolo de identidad política que buscan instalar en el electorado rionegrino en los próximos comicios.

Con la habilitación ya concretada, el partido iniciará una nueva etapa enfocada en el fortalecimiento territorial, la definición de candidaturas y la consolidación de su propuesta programática.

De cara a las elecciones, La Libertad Avanza buscará posicionarse como una alternativa competitiva dentro del mapa político de Río Negro, apostando a captar nuevos sectores del electorado.

El escenario electoral que se avecina estará marcado por la reconfiguración de fuerzas políticas, en un contexto donde el espacio libertario intentará capitalizar su crecimiento y consolidar su presencia en la provincia.