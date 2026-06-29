Movimiento político de impacto: Aníbal Tortoriello se alineó con Javier Milei y se afilió a La Libertad Avanza

El diputado nacional dio un paso clave y oficializó su llegada al espacio que en Río Negro conduce el senador Enzo Fullone.

Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación a La Libertad Avanza junto a Enzo Fullone. Foto: Gentileza.﻿

La política de Río Negro sumó este lunes un movimiento que no pasó desapercibido. El diputado nacional Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación a La Libertad Avanza , oficializando su desembarco en el partido que a nivel provincial viene consolidando su armado bajo la conducción del senador nacional Enzo Fullone .

La incorporación marca un nuevo capítulo en la expansión del espacio libertario en la provincia y refuerza el crecimiento político que impulsa el oficialismo nacional de cara a los próximos desafíos electorales.

Desde el partido destacaron que la llegada de Tortoriello forma parte del proceso de fortalecimiento territorial que La Libertad Avanza viene desarrollando en distintos puntos de Río Negro.

En los últimos meses también se sumaron al espacio dirigentes y legisladores provinciales como Martina Lacour y Claudio Doctorovich, en una estrategia orientada a consolidar una estructura partidaria más amplia en toda la provincia.

Fullone celebró la incorporación

Tras conocerse la afiliación, Enzo Fullone destacó públicamente la decisión del diputado nacional y aseguró que representa un paso importante dentro del proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

“Cada incorporación fortalece un proyecto que trasciende los nombres propios. Estamos construyendo un espacio con dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad y con la transformación que impulsa el presidente Javier Milei”, afirmó el senador.

Además, remarcó que Tortoriello aporta experiencia política y gestión, elementos que consideró centrales para seguir consolidando al partido en Río Negro.

El mensaje en redes: “Río Negro necesita una alternativa distinta”

A través de sus redes sociales, Fullone también compartió un mensaje en el que celebró el ingreso del diputado al espacio libertario.

“Hoy Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación a La Libertad Avanza. Su incorporación refleja que cada vez somos más los que entendemos que Río Negro necesita una alternativa distinta, con una mirada de futuro y el coraje para impulsar transformaciones postergadas desde hace demasiado tiempo”, expresó.

Con este nuevo movimiento, La Libertad Avanza continúa ampliando su armado político en Río Negro y suma una figura con peso propio dentro del escenario provincial.