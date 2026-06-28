Un acuerdo con Aerolíneas Argentinas permitirá aumentar los vuelos entre la capital rionegrina y Buenos Aires

A partir del 10 de agosto habrá seis frecuencias semanales, menos los sábados. El incremento del servicio fue producto de un convenio con Aerolíneas Argentina para mejorar la conectividad aérea.

A partir del 10 de agosto próximo Aerolíneas Argentina ofrecerá seis frecuencias semanales, de cuatro que funcionan hasta el momento. El incremento surgió de un acuerdo entre la firma de aviación y el gobierno rionegrino.

El gobierno rionegrino calificó como “histórico” el acuerdo alcanzado con Aerolíneas Argentinas que permitirá aumentar un 50% los vuelos entre Viedma y el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

A través de este acercamiento, desde el 10 de agosto próximo el aeropuerto Gobernador Edgardo Castello pasará de 4 a 6 frecuencias semanales operadas por la firma de aviación estatal.

“Este incremento estratégico fortalece la conectividad de la capital provincial y abre nuevas oportunidades para potenciar el desarrollo de toda la provincia”, se destacó oficialmente.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que “este es un paso muy importante para Viedma y para toda la Región Atlántica, porque mejorar la conectividad aérea no es solamente sumar vuelos: es generar más oportunidades para el turismo, la actividad económica, el empleo y el desarrollo que viene”.

Impacto en la producción y el turismo

“Río Negro está entrando en una nueva etapa productiva, energética y turística, y para eso necesitamos ciudades mejor conectadas, con más servicios y con más capacidad para recibir inversiones, visitantes y movimiento económico. Que Viedma pase de 4 a 6 vuelos semanales marca que la provincia está creciendo y preparándose para el futuro”, afirmó.

Se precisó que el acuerdo "es fruto de una gestión colectiva encabezada por el Gobernador junto al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, el ENVITUR y la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR)".

"Se llegó a este consenso luego de un exhaustivo análisis de la demanda del destino, actualmente potenciada por el desarrollo de emprendimientos energéticos, el crecimiento turístico de la capital y la consolidación del litoral marítimo rionegrino", agregaron las fuentes oficiales.

Aeropuerto Viedma

El convenio será respaldado por "acciones directas" de promoción destinadas a apuntalar la comercialización y la ocupación de las plazas. Estas acciones incluirán "campañas orientadas al público final y un trabajo estratégico para explotar el potencial del turismo de reuniones en la región".

Además, los vuelos serán operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 96 pasajeros, garantizando una oferta de asientos significativamente mayor y una distribución horaria adecuada para el tráfico corporativo, institucional y turístico. La nueva grilla contempla opciones matutinas y vespertinas diseñadas para optimizar la estadía y los traslados de los pasajeros.

La ruta Buenos Aires — Viedma

Con la incorporación de las nuevas frecuencias la disponibilidad de vuelos a partir del 10 de agosto será la siguiente:

Lunes, martes y jueves: salida de Aeroparque a las 7, arribo a Viedma a las 8.45. Regreso desde Viedma a las 9.25, con llegada a Aeroparque a las 11.

a las 7, arribo a Viedma a las 8.45. desde Viedma a las 9.25, con llegada a Aeroparque a las 11. Miércoles, viernes y domingo: salida de Aeroparque a las 15.20, arribo a Viedma a las 17.05. Regreso desde Viedma a las 17.45, con llegada a Aeroparque a las 19.20.

"Con este incremento, Río Negro consolida una conectividad clave para acompañar el crecimiento de la capital provincial, fortalecer la integración de la Región Atlántica y seguir preparando la infraestructura necesaria para la nueva etapa de desarrollo que atraviesa la provincia", se añadió desde el gobierno rionegrino.