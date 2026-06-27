Era buscado por todo Cipolletti tras una consulta médica: Dónde apareció y su insólito objetivo

Su familia había radicado la denuncia tras su repentina desaparición. Cómo lo encontraron y su increíble argumento.

Una denuncia por desaparición movilizó a las fuerzas de seguridad locales en las últimas horas, pero el desenlace de la búsqueda dejó a todos con la boca abierta. Marcelo Oscar Cabrera, un vecino de 54 años , que era intensamente buscado tras haber asistido a una consulta médica , fue hallado sano y salvo a varios kilómetros de su hogar, revelando un plan de viaje verdaderamente increíble.

La angustia para la familia de Cabrera comenzó luego de que el hombre asistiera a una consulta en las instalaciones del viejo Hospital de Cipolletti , ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Sáenz Peña . Tras salir del centro de salud, se perdió todo tipo de contacto con él, lo que encendió las alarmas de sus allegados.

Ante la falta de respuestas y la lógica desesperación, los familiares radicaron la denuncia policial de inmediato , dando inicio a un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas.

La incertidumbre terminó gracias a un llamado de alerta que ingresó a la policía, el cual indicaba que una persona se encontraba caminando en actitud sospechosa en las inmediaciones del mirador Tres Cruces, al sur de General Roca.

Buscado Cipolletti

Un patrullero se desplazó rápidamente hacia la Ruta Provincial 6 y, al llegar al kilómetro 125, en el sector conocido popularmente como “El Camarón”, los efectivos divisaron a un hombre que avanzaba a pie con visibles signos de cansancio y algunas dificultades para caminar.

Una travesía a pie de 165 kilómetros

Al interceptarlo y constatar sus datos filiatorios, los uniformados confirmaron que se trataba de Cabrera. Sin embargo, el momento más insólito de la jornada se vivió cuando le preguntaron los motivos de su presencia en un lugar tan alejado de su domicilio.

Sin rodeos, el hombre de 54 años confesó que su intención era llegar caminando hasta la localidad de El Cuy. Cabe destacar que la distancia que separa a la ciudad de Cipolletti de esa localidad es de aproximadamente 165 kilómetros a través de la estepa patagónica.

Afortunadamente, la travesía fue interrumpida a tiempo por el personal policial, evitando que el vecino se expusiera a mayores riesgos desérticos en la ruta. Tras el hallazgo, se dio aviso a su familia para traer tranquilidad y coordinar su retorno.