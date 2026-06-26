Anunciaron un nuevo corte de agua en Cipolletti: cuándo y a qué hora

ARSA comunicó un nuevo corte de agua potable para la ciudad. No habrá distribución por al al menos tres horas.

Este fin de semana se restringirá el envío de agua potable en Cipolletti debido a un corte de suministro eléctrico en la Planta Potabilizadora.

Un nuevo corte en el suministro de agua potable volverá a poner en alerta a los vecinos de Cipolletti , en un contexto donde la dependencia de servicios esenciales deja en evidencia la fragilidad del sistema ante interrupciones externas. La situación fue confirmada por Aguas Rionegrinas ( ARSA ), que anticipó un impacto generalizado en toda la ciudad.

La empresa estatal explicó que la afectación del servicio no responde a una falla propia del sistema de agua, sino a una interrupción programada del suministro eléctrico que abastece a la Planta Potabilizadora local. Al tratarse de un insumo clave para el funcionamiento del sistema, la falta de energía obligará a detener completamente el bombeo.

Desde ARSA detallaron que, durante el tiempo que se extiendan las tareas eléctricas, no será posible sostener la producción ni la distribución de agua potable. Esto implicará que amplios sectores de Cipolletti experimenten baja presión o directamente la falta total del suministro en los hogares.

Planta potabilizadora ARSA.jpg Por un corte de energía, se verá afectada la Planta Potabilizadora de Cipolletti.

Normalización paulatina y uso responsable

En ese sentido, la empresa advirtió que la normalización del servicio no será inmediata. Una vez que se restablezca la energía, el sistema deberá reactivarse de manera progresiva, lo que implica un proceso paulatino hasta recuperar los niveles habituales de abastecimiento en toda la red.

Frente a este escenario, se reiteró el pedido a la comunidad de hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios. La recomendación apunta a priorizar el consumo esencial, como hidratación e higiene personal, evitando actividades que demanden grandes volúmenes hasta que el servicio se estabilice.

Además, ARSA recordó que se encuentran habilitados los canales de comunicación para consultas o reclamos, entre ellos la línea gratuita 0800 999 24827 y el servicio de WhatsApp 2920 402808. La empresa solicitó comprensión a los usuarios ante una situación que, aseguran, escapa a su control operativo directo.

Canilla, corte de agua La falta de suministro se afectará por al menos 3 horas este sábado.

Cuándo será el corte de agua

Según se informó, la interrupción del servicio eléctrico está prevista para este sábado 27 entre las 9 y las 12 horas. Durante ese lapso, la Planta Potabilizadora no podrá operar con normalidad, lo que impactará directamente en el suministro de agua en toda la ciudad.

Desde la empresa insistieron en que el restablecimiento del servicio dependerá de la recuperación total del sistema eléctrico, por lo que podría extenderse más allá del horario previsto hasta lograr la estabilización completa.

Obras clave para mejorar el servicio en Fernández Oro

Mientras tanto, en Fernández Oro se anunciaron avances que apuntan a mejorar de manera estructural el servicio de agua potable, en contraste con las contingencias que afectan a otras localidades de la región. En ese marco, Aguas Rionegrinas llevó adelante la apertura de sobres para una obra clave dentro del plan de optimización de infraestructura.

El acto contó con la participación de autoridades locales y representantes técnicos de la empresa, y permitió conocer el interés del sector privado en ejecutar los trabajos. En total, se presentaron cinco ofertas que ahora serán evaluadas para avanzar en la adjudicación del proyecto.

ARSA Aguas Rionegrinas En Fernández Oro, la empresa estatal anunció obras de agua potable.

Inversión millonaria y obras en marcha

Desde la firma estatal destacaron el nivel de participación como un indicador de transparencia y eficiencia en los procesos licitatorios. Según se informó, tras la revisión de la documentación técnica, se prevé avanzar en el corto plazo con el inicio de las obras.

El proyecto contempla la instalación de casi 500 metros de cañería sobre la calle 2 de Abril, en un tramo estratégico de la localidad. Además, se prevén tareas complementarias como la reparación del enripiado afectado, lo que permitirá no solo mejorar el servicio sino también recuperar la infraestructura urbana.

La inversión asignada supera los $125 millones y tiene un plazo de ejecución estimado en 60 días desde el inicio de los trabajos. Con esta intervención, se busca reforzar el sistema de distribución y garantizar mayor estabilidad en el abastecimiento de agua potable para los vecinos de Fernández Oro.