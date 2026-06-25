Cipolletti y un problema que se repite: por qué colapsan las cloacas y qué señaló ARSA

Vecinos reportan a diario desbordes cloacales en distintitos barrios de la ciudad. Desde Aguas Rionegrinas explicaron el motivo y cuándo avanzarían en las soluciones.

El desborde de líquidos cloacales volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones sanitarias y urbanas en Cipolletti . En distintos barrios de la ciudad, vecinos reportan a diario pérdidas en la vía pública, acumulación de aguas servidas y complicaciones tanto para circular como para mantener condiciones mínimas de salubridad en los alrededores de sus viviendas.

Las denuncias se repiten en sectores como Brentana —especialmente en la intersección de Alem y Villarino—, San Pablo, Don Bosco, entre otros, donde los reclamos por obstrucciones y derrames son constantes . La problemática no es nueva, pero se intensifica con la llegada de las bajas temperaturas, un factor que incide directamente en el funcionamiento del sistema cloacal.

Los reclamos no solo apuntan a la persistencia de los desbordes, sino también a la demora en las soluciones definitivas, lo que genera malestar e incertidumbre entre los frentistas.

ECP ARSA CAMION CLOACAS (4) ARSA confirmó que cuentan con reclamos en distintos sectores de la ciudad por problemas de cloacas y que desde hoy atenderán los ingresados por la línea 0800. Estefania Petrella

Qué dicen desde ARSA sobre las causas

Desde Aguas Rionegrinas (ARSA), el responsable local Rodrigo Garrido confirmó a LM Cipolletti que la ciudad atraviesa actualmente un escenario complejo. “Estamos con varios desbordes y obstrucciones. En esta época comienzan los problemas porque la grasa se solidifica por el frío, reduce la sección de la cañería y se generan tapones”, explicó.

Según detalló, el invierno provoca una acumulación progresiva de residuos grasos en el interior de las cañerías, lo que disminuye su capacidad de escurrimiento y termina generando bloqueos. Esta situación, combinada con el uso intensivo del sistema y algunas intervenciones domiciliarias indebidas, deriva en desbordes que impactan directamente en la vía pública.

Roturas y conexiones irregulares complican el sistema

A la problemática estacional se suman otras dificultades operativas. Garrido indicó que en los últimos días debieron afrontar reparaciones complejas producto de roturas provocadas por usuarios en conexiones domiciliarias. Estas intervenciones irregulares, además de ser ilegales, generan daños estructurales en los colectores principales.

“Estos días hemos estado resolviendo problemas grandes debido a roturas de cañerías realizadas por usuarios, lo que nos ha demandado tiempo y recursos”, sostuvo. En ese marco, se realizaron trabajos en el barrio Caracas y en el sector de Venezuela y Estrada, donde se detectaron conexiones que habían comprometido el sistema.

Trabajos ARSA cipo agua Durante esta semana, el personal de ARSA tuvo que intervenir en barrios ante la rotura de conexiones domiciliarias provocadas por los vecinos.

Cómo avanzarán los trabajos y dónde reclamar

Desde la empresa informaron que durante esta semana se intensificarán las tareas en distintos puntos de la ciudad, priorizando los reclamos ingresados a través de los canales oficiales. Las cuadrillas operativas trabajan con equipos de desobstrucción y reparación, aunque la demanda supera en ocasiones la capacidad de respuesta inmediata.

Ante la persistencia de los inconvenientes, ARSA insistió en la importancia de formalizar los reclamos para poder intervenir de manera ordenada. Los usuarios pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 999 24827 o acercarse a la oficina comercial ubicada en Mengelle 456.

Registrar cada incidente permite a la empresa geolocalizar los focos críticos y establecer prioridades de intervención. Además, facilita el seguimiento de los casos y evita que situaciones reiteradas queden sin resolución por falta de reporte formal.

Medidores reventados Cipolletti frio.png Con la llegada de las bajas temperaturas, recomiendan resguardar las cañerías y medidores que están expuestos.

El impacto del frío en las instalaciones domiciliarias

En paralelo a los problemas en la red pública, desde Aguas Rionegrinas advirtieron sobre los riesgos que implican las bajas temperaturas para las instalaciones domiciliarias. Cuando el termómetro desciende por debajo de cero de manera sostenida, las cañerías y medidores expuestos pueden congelarse, generando daños severos.

El congelamiento del agua dentro de las cañerías provoca un aumento de presión que puede derivar en roturas, cortes del suministro y la necesidad de reparaciones urgentes. En este contexto, la prevención resulta fundamental para evitar complicaciones mayores.

Entre las principales recomendaciones se destaca cubrir las cañerías externas con materiales aislantes adecuados, una medida simple que ayuda a reducir el impacto del frío. También se sugiere revisar periódicamente las instalaciones y evitar filtraciones que puedan agravar el problema.

Si bien las tareas de mantenimiento y respuesta ante emergencias continúan, el desborde cloacal en Cipolletti evidencia una problemática estructural que requiere inversiones y planificación a largo plazo. El crecimiento urbano, el uso intensivo de la red y las prácticas inadecuadas por parte de algunos usuarios configuran un escenario complejo.