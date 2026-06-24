La Justicia responsabilizó a un taxista de Cipolletti por un choque con una moto: qué pasó

En Jorge Newbery y Paraguay, un taxi embistió a una moto con dos ocupantes. La aseguradora rechazó su responsabilidad y el caso llegó a la Justicia.

La Justicia de Cipolletti responsabilizó a un taxista por provocar un choque con lesiones a una motocicleta y sus dos ocupantes.

El análisis de un choque entre un taxi y una motocicleta en Cipolletti dejó al descubierto cómo la reconstrucción técnica de un hecho puede ser determinante para establecer responsabilidades. Más allá del impacto, la Justicia puso el foco en la dinámica previa y en el cumplimiento de las normas de tránsito.

El siniestro ocurrió en la intersección de Jorge Newbery y Paraguay, en una zona urbana con calzada asfaltada y buena visibilidad. Allí colisionaron un Fiat Siena, utilizado como taxi , y una motocicleta Yamaha YBR 125 en la que circulaban dos personas.

Según se pudo reconstruir, la moto avanzaba en sentido sur a norte por Jorge Newbery. En simultáneo, el automóvil lo hacía de oeste a este por calle Paraguay. El impacto se produjo cuando el vehículo mayor embistió el lateral izquierdo del rodado menor.

Jorge Newbery y Paraguay Cipo El accidente ocurrió en las intersecciones de Jorge Newbery y Paraguay.

Las condiciones del lugar

Uno de los aspectos analizados fue el entorno físico. La pericia accidentológica determinó que no existían obstáculos visuales en la esquina. Las ochavas permitían advertir con anticipación la presencia de otros vehículos.

Además, se identificó una cuneta pluvial sobre la traza del Fiat Siena, utilizada como badén. Este elemento implicaba una reducción de velocidad obligatoria antes de ingresar a la intersección, lo que también fue considerado en el análisis.

Los daños materiales aportaron información clave. El taxi presentaba marcas en su parte frontal, compatibles con una colisión directa. Por su parte, la motocicleta evidenciaba daños en su lateral izquierdo.

Esa correspondencia permitió reforzar la hipótesis sobre la mecánica del hecho. La reconstrucción indicó que el automóvil avanzó sobre la trayectoria de la moto, generando un impacto lateral.

corte tránsito cipo La Justicia determinó que la prioridad del paso, según la normativa de Tránsito vigente, la tenía la motocicleta por circular sobre el carril derecho.

El punto clave: quién tenía prioridad

El elemento central del caso fue la ubicación de los vehículos en la intersección. La pericia concluyó que la motocicleta circulaba por la derecha del automóvil al momento del cruce.

Ese dato activó la aplicación del artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito. La normativa establece que tiene prioridad de paso quien llega desde la derecha, salvo excepciones específicas que no se verificaron en este caso.

Durante el proceso, la aseguradora del taxi planteó que la motocicleta circulaba a una velocidad excesiva o sin control. Sin embargo, esa versión no logró sostenerse con pruebas objetivas.

El expediente no incorporó elementos que acreditaran maniobras imprudentes por parte de la conductora de la moto. Tampoco hubo registros que indicaran una conducta que alterara la prioridad de paso.

El impacto dejó como saldo lesiones en ambas personas que viajaban en la motocicleta. Una sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, con secuelas funcionales. La otra presentó una fractura de tibia y una lesión en un dedo del pie.

El informe médico vinculó estas lesiones con la mecánica del choque. También estableció porcentajes de incapacidad parcial y permanente, que fueron considerados en la evaluación judicial.

E.C.P CAMARA LABORAL (3) El fuero Civil responsabilizó al taxista y condenó a la aseguradora. Estefania Petrella

Cómo se construyó la responsabilidad

La Justicia analizó en conjunto la pericia accidentológica, los daños materiales y los informes médicos. La coincidencia entre estos elementos permitió establecer una secuencia clara del hecho.

Al no existir pruebas que modificaran la prioridad de paso, el eje de la responsabilidad se mantuvo en el conductor del automóvil. La falta de elementos que atribuyeran incidencia causal a la motociclista fue determinante.

En base a ese análisis, el fuero Civil avanzó en la determinación de responsabilidades. También contempló la reparación por lesiones, gastos médicos y daño moral derivados del hecho. La resolución incluyó a la aseguradora del vehículo en los términos de la normativa vigente. No obstante, el fallo fue dictado en primera instancia y aún puede ser apelado por las partes.