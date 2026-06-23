Intentaron robar dos autos en minutos y terminaron detenidos tras un operativo policial en Cipolletti

Dos jóvenes fueron demorados luego de intentar robar un auto y atacar una camioneta. La Policía los encontró tras un rápido operativo.

Personal de la Comisaría 32 intervino en el operativo de detención. Foto: Archivo.

Una noche marcada por la inseguridad se vivió en Cipolletti , donde dos jóvenes fueron detenidos luego de protagonizar dos intentos de robo en distintos puntos de la ciudad y ser identificados por las víctimas.

El rápido accionar policial permitió localizarlos pocos minutos después, cuando intentaban escapar tras haber sido señalados por vecinos.

Todo comenzó cuando una mujer alertó a la Policía tras vivir momentos de tensión mientras permanecía dentro de su Fiat Mobi , estacionado en la esquina de 25 de Mayo y Perú .

Según denunció, dos sujetos se acercaron e intentaron abrir el vehículo con intenciones de robo. Sin embargo, al advertir que las puertas estaban trabadas y escuchar los gritos de la conductora, desistieron y escaparon rápidamente del lugar.

No se detuvieron: atacaron una camioneta a pocas cuadras

Minutos después del primer episodio, un vecino dio aviso a efectivos policiales al observar que los mismos sospechosos estaban intentando cometer otro robo.

Esta vez, los jóvenes habrían intentado sustraer la rueda de auxilio de una Ford Ranger, provocando daños en el paragolpes trasero mientras intentaban concretar el ilícito.

El segundo hecho confirmó que se trataba de una seguidilla de intentos delictivos en plena noche cipoleña.

Operativo cerrojo y captura en plena calle

Con las descripciones aportadas por las víctimas, efectivos de la Policía de Río Negro, junto a personal de las comisarías 32° y 24°, montaron un operativo de búsqueda inmediato.

Pocos minutos después lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de España e Ituzaingó, donde finalmente fueron demorados.

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Qué decidió la Fiscalía

Tras ser identificados, la Fiscalía de turno dispuso la detención del mayor de edad, quien quedó imputado por el delito de robo en grado de tentativa reiterado en dos oportunidades.

En tanto, el segundo involucrado, un adolescente, fue entregado a su madre bajo intervención de SENAF.

El caso volvió a poner en escena la preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que vecinos de Cipolletti denuncian en distintos sectores de la ciudad.