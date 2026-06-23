Se descompensó jugando el Torneo Don Pedro y murió: "Un rato antes lo vimos manejando el taxi"

Tristeza en Cipolletti y la región por la abrupta partida de un querido tachero y apasionado jugador de fútbol. “Fue el día del Padre más triste”.

Por la mañana realizó varios viajes con el taxi trasladando a pasajeros por distintos puntos de Cipolletti . Por la tarde, fue a jugar al fútbol con uno de sus dos equipos de los sábados un partido correspondiente al Torneo Don Pedro en la Isla Jordán , se descompensó y murió "en el Hospital" .

Tanto en la comunidad de los taxistas como en el ambiente futbolero aún continúan sumamente consternados por la abrupta y dolorosa partida de Emilio Valdez , 53 años , quien trabajaba actualmente en la empresa Radio Taxi y los fines de semana daba rienda suelta a su gran pasión alternando entre el popular torneo comercial y la Liga de Veteranos.

“Jugaba simultáneamente la Liga de Veteranos de Cipolletti en Duronia, en la categoría +50 con el equipo La Diez y también el Don Pedro con Alpatacos ”, explicó un allegado al infortunado vecino.

El desgraciado episodio ocurrió el sábado en el predio de Camioneros de la Isla Jordán, donde de acuerdo a lo manifestado por compañeros de trabajo de Valdez a LM Cipolletti, “se descompuso, sufrió un pre-infarto y más allá de que los médicos y personal de la salud hicieron lo imposible para reanimarlo, lamentablemente falleció en la guardia del Hospital”.

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La información fue confirmadas por fuentes del nosocomio a LMC: "Llegó con un paro respiratorio, se lo ingresó e hicimos maniobras de reanmiación, se lo intubo pero no hubo chances".

Fanático de River, Ale, como lo llamaban todos, era muy conocido en el rubro de los taxis pues antes también cumplió funciones en Servi Taxi.

La inesperada noticia caló hondo entre quienes compartían tareas o se cruzaban con él en las esquinas de la ciudad a dirario. “Muchos compañeros lo vieron con su auto por la mañana y no entienden nada", señaló Charly, referente del gremio. "Con nosotros -por Radio Taxi- estuvo en la parada de la Mariano Moreno y cuando se fue a otra empresa siempre venía a saludar. Gran persona”, destacó, por su parte, Omar a este medio.

"Fui yo quien lo llevó a La Diez, en la Liga de Veteranos. La vez que no jugaba con Alpatacos en Don Pedro venía con Martín, otro muchacho a darnos una mano", lamentó el delegado del equipo. "El domingo fue el Día del Padre más triste para todos nosotros, él también era papá, muy duro todo", contó con evidente y lógica angustia.

El riesgo de la doble exigencia

Ante el trágico episodio, un histórico de la Liga de Veteranos realizó una cruda reflexión: "A veces por las ganas de jugar se someten a un esfuerzo físico grande, a una exigencia para la que no están preparados. Y entiendo que no fue este caso puntual. Pero hay jugadores que juegan en Don Pedro, a veces llegan a jugar a Duronia ya todos cambiaditos como jugadores, transpirados... Me parece demasiado pero capaz me equivoco".

"El deporte prolonga la vida"

Tiempo atrás, ante la seguidilla de muertes súbitas en la región, el cardiólogo Luis Omar Beroiza reivindicó la práctica deportiva y aseguró a LM Cipolletti que la clave radica en los hábitos y el estilo de vida.

“Nosotros lo dividimos de acuerdo a un rango etario. Un corte es a partir de los 35 o 40 años, que en la mayoría de los pacientes mayores de esa edad la causa principal de muerte son infartos. El sedentarismo empieza a producir problemas de salud como la obesidad, el colesterol, la hipertensión y me detengo un segundo en este punto".

"Muchos de ellos ni siquiera tienen diagnóstico, son hipertensos de hace tiempo y como no aparece el síntoma no se hacen ver ni controlan. El colesterol alto, la diabetes o problemas con la glucosa también son factores de riesgo que generan que se vayan tapando las arterias del corazón. Y ante un estrés importante como hacer una actividad física exigente, cuando las personas están en el sedentarismo, se manifiestan estos problemas coronarios y se puede generar el paro cardíaco, la arritmia o estos eventos que son denominados muertes súbitas”, señaló.

Muertes súbitas en la región Los controles médicos, clave para evitar muertes súbitas en la región, dentro y fuera del deporte.

"Pero es importante en toda la población que realiza actividad física, máxime en los mayores, los controles, a través de laboratorios, electros, prueba de esfuerzo en la cuál se va evaluando cómo responde”, aseguró.

A pesar de esta fatídica racha de muertes en eventos deportivos, el doctor le bajó el tono a la cuestión y dejó un contundente mensaje: “El deporte y caminar prolongan la vida”.