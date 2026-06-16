Dolor por la muerte de querido jugador del torneo Don Pedro

Desde la organización del certamen y sus compañeros de equipo despiden con pesar al Colo. "Se te va a extrañar dentro y fuera de la cancha".

El ambiente del popular certamen amateur de fútbol, Don Pedro, se encuentra sumido en un profundo dolor tras conocerse la muerte de Oscar Adrián “El Colo” Sosa , un querido jugador que se desempeñaba como marcador central en el equipo Inriku .

Según trascendió, el deceso ocurrió durante las últimas horas y las causas del fallecimiento aún se desconocen de manera oficial, aunque se confirmó que el triste desenlace fue completamente ajeno a la práctica del fútbol . Cabe remarcar este último dato ya que en un principio muchos creían que había fallecido dentro del campo, algo que tanto desde el entorno del Colo como desde la organización se encargaron de desmentir.

La lamentable noticia generó una ola inmediata de repercusiones y muestras de afecto en las redes sociales, donde compañeros (categoría + 55), rivales y amigos lo recordaron no solo por su entrega dentro del campo de juego, sino principalmente por su calidad humana.

El sentido adiós del Don Pedro en Facebook

Desde la organización del campeonato emitieron un comunicado oficial para acompañar al entorno del futbolista en este duro momento: "Inriku despide a su marcador central. Falleció en el día de ayer el “Colo” Oscar Adrián Sosa. Todo el equipo despide a su amigo y compañero que nos dejó y a quien todo el grupo recuerda como excelente compañero y persona. Nuestros saludos y acompañamiento al equipo y a la familia".

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Dolor en la despedida en redes

"Se te va a extrañar dentro y fuera de la cancha. La red social Facebook se inundó de mensajes de dolor y apoyo para la familia de Sosa. Referentes del torneo, amigos de la infancia y conocidos dejaron plasmado su cariño destacando su personalidad solidaria y su pasión futbolera:

Carlos Escobar, referente arbitral de la competencia, publicó: "Un abrazo grande a toda tu familia Colo querido. Dios quiera a su lado nos sigas iluminando el camino. Te vamos a extrañar. QEPD".

Por su parte, el usuario Gustavo lamentó la triste noticia: "Colo querido... me acuerdo los comienzos barrio San Lorenzo... qué tristeza". Hubo decenas de mensajes pero aquí destacamos solo algunos de ellos:

Luis: "Se te va a extrañar querido amigo dentro y fuera de la cancha, en ambos lo dejabas todo".

"Se te va a extrañar querido amigo dentro y fuera de la cancha, en ambos lo dejabas todo". David: "Qué triste noticia, descansá en paz Oscar querido. Mucha fuerza a toda la familia y conocidos".

"Qué triste noticia, descansá en paz Oscar querido. Mucha fuerza a toda la familia y conocidos". Cristian: "Estoy sin palabras, Colito querido. Más que el fútbol, un gran amigo. Adiós amigo, me quedo con un dolor enorme, te vamos a extrañar mucho, enano".

"Estoy sin palabras, Colito querido. Más que el fútbol, un gran amigo. Adiós amigo, me quedo con un dolor enorme, te vamos a extrañar mucho, enano". Mario: "Qué noticia triste... mi más sentido pésame a la familia... y siempre te recordaré con esa garra que siempre le pusiste a cada bola jugada... ¡que vueles alto, amigo!".

"Qué noticia triste... mi más sentido pésame a la familia... y siempre te recordaré con esa garra que siempre le pusiste a cada bola jugada... ¡que vueles alto, amigo!". Luis: "Se nos fue un hombre bueno, excelente compañero, Colito querido. Te vamos a extrañar, un abrazo al cielo, amigo".

"Se nos fue un hombre bueno, excelente compañero, Colito querido. Te vamos a extrañar, un abrazo al cielo, amigo". Oscar: "Gracias Oscar, ayudaste a mi hijo con tu granito de arena a construir su taller. Eternamente agradecido... excelente ser humano".

Debate en las redes por las causas

Como suele ocurrir ante muertes inesperadas, la falta de información oficial precisa generó algunas especulaciones entre los usuarios. Una vecina llamada Florencia abrió la polémica al atribuir el hecho a supuestos efectos adversos de las dosis contra el Covid-19: "Y la seguidilla de la vacuna anticovid, el que no cree acá van los resultados (...) el que habla de chequeos médicos no sabe que el daño ya está hecho y va por dentro", lanzó de forma crítica.

Don Pedro Otra vez el drama en el torneo Don Pedro. Foto ilustrativa.

No obstante tanto del torneo como los compañeros de equipos se esmeraron en aclarar que las causas o circunstancias del fallecimiento del Colo de ninguna manera estaban ligadas a la práctica de deporte ni al certamen que miles de valletanos disfrutan cada sábado.

Más allá de los debates en las plataformas digitales, la ciudad de Cipolletti llora la pérdida de un deportista amateur que dejó una huella imborrable por su compañerismo, su solidaridad vecinal y su eterna garra en las canchas del Don Pedro.