Dolor en la comunidad educativa: murió la histórica directora de la Escuela Cristiana Descubrir

Durante 20 años, Claudia Querci estuvo al frente de la institución. Cientos de familias recuerdan su vocación de servicio, su fe y dedicación a los estudiantes.

La comunidad de la Escuela Cristiana Descubrir atraviesa momentos de hondo pesar tras confirmarse el fallecimiento de su querida directora, Claudia Querci . La noticia causó conmoción tanto entre las familias como en el personal docente y los alumnos del establecimiento, donde desempeñó su labor directiva y pedagógica durante dos décadas.

Con 54 años de edad, había atravesado dos décadas al frente de la institución. Querci se destacó por la dedicación, el cuidado constante, la transparencia y el compromiso con la fe. Desde la institución la recordaron no solo por su rol institucional, sino también como una guía espiritual y una educadora apasionada que dejó una huella imborrable en distintas generaciones.

En un emotivo posteo las autoridades y miembros del colegio manifestaron su dolor, expresando a la vez una profunda gratitud por su trayectoria y dedicación: "Claudia fue mucho más que una directora : fue una mujer de Dios, una guía y una educadora apasionada que abrazó a las familias, alentó a los docentes y sembró esperanza en generaciones de estudiantes. Su legado seguirá vivo en cada aula y en cada corazón que fue alcanzado por su amor".

Asimismo, la comunidad educativa envió sus condolencias a la familia y allegados en este difícil momento, encomendando su descanso en la fe cristiana y citando el pasaje bíblico de Juan 11:25: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

En cuanto a la despedida, se informó que sus restos están siendo velados en Cochería Diniello de calle Teniente Ibáñez 1055 hasta las 15.

''El verdadero impacto de un líder se mide en las vidas que transforma...''

En concordancia con el mensaje de la institución educativa, la Iglesia Centro Cristiano Misionero, dio a conocer la noticia destacando su pasar por las aulas, la calidez con la que trabajó a diario.

Dentro de los comentarios que circulan en redes sociales, hay un factor en común: todos destacan su percepción a la hora de accionar dentro de la escuela. Padres de ex alumnos, familias que se encuentran activas hoy en día y vecinos hacen llegar sus condolencias a los familiares y amigos que la acompañaron hasta el último día.

La docente estaba casada con el ex arquero de Cipolletti, Gastón González, conformando una familia muy conocida y querida entre los vecinos de la ciudad.

Desde Educación lamentaron el fallecimiento de la formadora cipoleña

En posteo en la red social Facebook, expresaron: ''Desde la Supervisión de Educación Privada acompañamos en este doloroso momento a toda la comunidad educativa. También somos agradecidos a la vida por haber compartido el trabajo con ella. Abrazamos fraternalmente a la familia y seres queridos''.