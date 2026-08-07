Cayó por un robo a mano armada y quedó preso por antecedentes: tiene cuatro causas abiertas

El joven fue formalmente acusado de asaltar a mano armada a un motociclista y efectuar tres disparos para intimidarlo. Se dispuso mantenerlo en prisión preventiva por un mes.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un joven acusado de un robo a mano armada a un motociclista y efectuar tres disparos para intimidarlo. El imputado continuará detenido en prisión preventiva.

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti , la fiscal Eugenia Vallejos y la fiscal adjunta Yesica Montenegro acusaron formalmente al sospechoso como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

El hecho investigado ocurrió el pasado lunes 3 de agosto alrededor de las 13:30 en la calle Naciones Unidas al 1500, en el barrio Villarino . Según la formulación de cargos, el acusado circulaba junto a un acompañante en una motocicleta cuando interceptaron a la víctima y le cerraron el paso.

En ese momento, el sospechoso apuntó al conductor con un arma de fuego sin autorización legal y le exigió la entrega del rodado. Ante la negativa del hombre, el agresor realizó un disparo al aire y dos hacia el suelo para amedrentarlo.

Finalmente, los atacantes le quitaron la llave de la motocicleta a la víctima y escaparon del lugar.

Entre el sustento probatorio mencionado, la Fiscalía destacó el acta de la denuncia penal radicada por la víctima, la declaración de testigos presenciales y policías que participaron en el procedimiento, los informes del integrantes del Gabinete de Criminalística y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El ladrón fue detenido en Las Grutas. Como ya había sido imputado por otro hecho le aplicaron la Ley de Reiterancia, que frena la "puerta giratoria". Archivo

Un caso bajo la ley de reiterancia

La fiscal indicó que el imputado se encuentra detenido por aplicación de la ley de reiterancia, dado que cuenta con cuatro legajos penales en proceso.

El defensor oficial Marcelo Caraballo no presentó objeciones a los hechos ni a la calificación legal. Sin embargo se opuso a la medida cautelar más gravosa y propuso como alternativa la libertad con presentaciones diarias en la comisaría más cercana a su domicilio.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Sonia Martín dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso mantener la prisión preventiva por un mes.

Prisión preventiva por la Ley de Reiterancia

Un joven de Cipolletti que recientemente alcanzó la mayoría de edad, pero que cuenta con antecedentes penales, fue imputado por encubrimiento y quedó en prisión preventiva luego de ser sorprendido manejando una moto que había sido robada.

Le medida, que lo lleva tras las rejas mientras se transcurra el plazo de la investigación, se resolvió con la aplicación de la denominada Ley de Reiterancia, se informó desde el Ministerio Público Fiscal.

El acusado, identificado como Elian Alexander Porma, reside en el barrio 200 Viviendas y pertenece a un entorno familiar conflictivo, con varios de sus miembros involucrados en episodios delictivos. De hecho su madre también está presa por un violento asalto registrado días atrás, en el que un vecino sufrió un disparo en el cuello. Además por ese mismo ataque está prófugo su padre. En su caso, el muchacho registra otros procesos penales abiertos donde incumplió las pautas de conducta fijadas.