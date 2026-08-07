El acusado por la red de abuso sexual infantil en Cipolletti tiene antecedentes por narcotráfico

El acusado, un extranjero de apellido Bonilla Bravo, registraba una condena por narco. Lo acusaron por abusar de menores en un asentamiento.

La Justicia de Cipolletti investiga a un hombre por al menos seis hechos de abuso sexual infantil cometidos entre 2023 y mediados del año pasado. Se trata de un hombre de 37 años , ecuatoriano, que registra antecedentes en una causa por narcotráfico.

Según la investigación en curso, el sujeto atraía a niños y adolescentes a su vivienda y les suministraba fármacos en bebidas para hacerlos perder el conocimiento y abusar sexualmente de ellos.

Se trata de Nelson Javier Bonilla Bravo , de nacionalidad ecuatoriana , quien actualmente permanece en prisión preventiva en Cipolletti . La Justicia rionegrina lo acusa de liderar una red de pedofilia que operaba en un asentamiento popular al norte de la ciudad .

Según las pericias revelaron que el imputado filmaba los ataques con su teléfono celular y almacenaba el material en una notebook secuestrada en un allanamiento en 2025. También se le imputó el delito de corrupción de menores en perjuicio de dos niños que estaban a su cuidado, a quienes les exhibía videos pornográficos.

El acusado por pedofilia espera en prisión el avance de la causa en los tribunales de Cipolletti. Estefania Petrella

Su condena previa por narcotráfico en Formosa

Antes de este proceso en Río Negro, Bonilla Bravo acumuló un antecedente penal en la Justicia Federal. El 22 de mayo de 2018 fue condenado a tres años de prisión ejecución en suspenso, accesorias legales y costas, más multa de 45 unidades fijas.

El fallo lo consideró autor del delito de "transporte de estupefacientes con fines de comercialización, en grado de tentativa". Aquel hecho ocurrió el 18 de agosto de 2017, entre las 17 y las 19, cuando efectivos de la Policía de Formosa lo detuvieron sobre la Ruta Nacional 86, cerca de la Dirección General de Rentas de la ciudad de Clorinda.

En esa oportunidad, Bonilla Bravo conducía un vehículo Chevrolet Aveo. Cuando lo frenaron, los policías notaron un fuerte olor a cannabis sativa. Se ordenó requisar el auto y se encontraron "panes o ladrillos" de marihuana ocultos en la guantera, con un peso total de 3,400 kilos, además de restos de la sustancia en el baúl.

El avance de la causa en Cipolletti

En cuanto al expediente actual en Cipolletti, la acusación avanza hacia la posibilidad de consensuar un juicio abreviado entre las partes. De concretarse la declaración de responsabilidad, la pena podría fijarse en un posterior juicio de cesura con un máximo de hasta 25 años de prisión.

En la causa también hay un segundo detenido, imputado por la tenencia del material de abuso infantil que le habría enviado Bonilla Bravo.

Frente a la gravedad de los hechos, la organización Mujeres en Lucha y Diversidad, encabezada por Lila Calderón, emitió un comunicado exigiendo la máxima celeridad en el proceso. "La acusación describe conductas aberrantes, reiteradas y sostenidas en el tiempo, cometidas contra personas menores de edad que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad", enfatizaron desde la agrupación, reclamando que se aplique la sanción más severa que permita la ley.