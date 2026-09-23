Un hombre de 47 años fue detenido durante un allanamiento en el barrio La Alameda. Secuestraron marihuana y elementos vinculados a un arma.

Allanaron una casa en Cipolletti: encontraron droga y una extraña pieza que llamó la atención de los policías. Foto: Archivo.

Un operativo policial realizado este martes en Cipolletti terminó con un hombre detenido y el secuestro de distintos elementos, entre ellos marihuana, un cuchillo de grandes dimensiones y una particular pieza de madera adaptada de una escopeta .

El procedimiento se llevó adelante durante la tarde en una vivienda del barrio La Alameda , en el marco de una investigación judicial que ya se encontraba en curso.

El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría 79° de Cipolletti , quienes realizaron una requisa en el inmueble.

Durante el procedimiento, los policías encontraron marihuana distribuida en una bolsa y en cuatro frascos de vidrio. También secuestraron un cuchillo de grandes dimensiones y una culata de madera adaptada de una escopeta.

Todos los elementos fueron retirados de la vivienda y quedaron bajo resguardo judicial.

Criminalística realizó las pericias

Tras el hallazgo, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó los peritajes correspondientes sobre los elementos secuestrados.

Las muestras y objetos serán sometidos a los análisis de rigor para determinar sus características y aportar información a la investigación.

El dueño de la casa quedó detenido

Como consecuencia del operativo, el propietario de la vivienda, un hombre de 47 años, quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Por orden del fiscal de turno, además, se le notificó el inicio de un nuevo legajo judicial por una presunta infracción a la Ley de Drogas, de manera paralela a la causa que había originado el allanamiento.

La investigación continúa para determinar el origen de los elementos encontrados y establecer si tienen vinculación con el expediente principal.

Allanaron tres casas por drogas en el Alto Valle y descubrieron un caso de explotación sexual

Una investigación que comenzó por la presunta venta y almacenamiento de drogas tuvo un giro inesperado durante una serie de allanamientos realizados en Allen.

Tras dos meses de tareas de vigilancia y trabajos de campo, la Policía de Río Negro identificó tres domicilios que estarían vinculados con una posible estructura de comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Sin embargo, en uno de los lugares allanados los investigadores detectaron una situación que derivó en una segunda investigación federal.

En los domicilios fueron identificados seis hombres mayores de edad y un menor, quienes quedaron vinculados a las actuaciones judiciales.

Además de la droga, los investigadores secuestraron dinero y distintos dispositivos y elementos que ahora serán analizados para determinar su posible relación con la actividad investigada.

La causa por la presunta comercialización de estupefacientes continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá establecer las responsabilidades y el alcance de la organización investigada.

El hallazgo que cambió el rumbo del operativo

Durante uno de los procedimientos, los efectivos encontraron a una menor de edad en una situación de extrema vulnerabilidad y bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Ante esta situación se activó un protocolo de asistencia. Intervinieron personal de Toxicomanía, Gendarmería Nacional y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para retirar a la menor del lugar y garantizar su resguardo.

El hallazgo llevó a la apertura de una segunda línea de investigación, también en el ámbito de la Justicia Federal.