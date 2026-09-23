Romántico: compró flores amarillas, pero mostró un comprobante de pago sospechoso y lo llevaron preso

Ocurrió en un comercio del Alto Valle en un día especial para los enamorados. La dueña advirtió la maniobra y alertó a la Policía. El caballero fue atrapado con los regalos.

Un hombre compró flores y una cartera de mano y pagó con la famosa aplicación.

Un hombre compró un ramo de flores amarillas y una cartera de mano en un comercio del centro de Allen . Pagó con Mercado Pago y se fue con su romántica adquisición.

Sin embargo, la propietaria del negocio advirtió luego detalles en el comprobante de la transacción que le mostró en el teléfono, le hicieron sospechar que era simulado, por lo que alertó la maniobra inmediatamente a la policía.

Efectivos de la Comisaría 6ta fueron hasta el local y tras recibir la información de la damnificada y la descripción física del sujeto, salieron en su búsqueda. Luego de intensos rastrillajes efectuados en el sector, lograron localizar al sospechoso en proximidades de las 60 Viviendas.

No sería su primera vez

Al momento de ser identificado, llevaba consigo una cartera de mano y flores amarillas vinculadas con la operación realizada en el comercio. Durante las actuaciones se estableció además que el hombre estaría relacionado con otro episodio ocurrido el pasado 18 de septiembre, cuando presuntamente habría utilizado la misma modalidad de pago mediante comprobantes falsos.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la unidad policial para continuar con las diligencias correspondientes en el marco de la causa iniciada, que investigará el Ministerio Público Fiscal.

Más de160 vehículos controlados en control de tránsito

El Cuerpo de Seguridad Vial de Allen desarrolló durante el fin de semana distintos operativos preventivos sobre las rutas Nacional 22 y Provincial 65. Como resultado, fueron controlados 161 vehículos e identificada igual cantidad de personas, además de registrarse cuatro infracciones.

El procedimiento más relevante ocurrió el domingo sobre la Ruta Nacional Nº 22, donde efectivos detectaron un Volkswagen Polo que circulaba con una patente apócrifa. El conductor no detuvo inicialmente la marcha y fue interceptado tras un seguimiento controlado.

Durante la inspección se constataron irregularidades en ambas patentes, la cédula del vehículo y distintos elementos identificatorios del motor. Ante esta situación intervinieron la Justicia Federal, la Fiscalía de General Roca, Criminalística y personal de Verificación Automotor.

Finalmente, el vehículo fue secuestrado y el conductor quedó notificado en una causa por encubrimiento, además de iniciarse actuaciones por falsificación de documentos.

Los operativos también permitieron detectar una alcoholemia positiva, mientras que algunos controles debieron suspenderse debido a los fuertes vientos que afectaron la región.