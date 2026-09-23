El 30: Lleva tobillera GPS y lo acusan por raptar y golpear a un joven, a quien lanzaron de un auto en movimiento

El hecho impacta por su grado de violencia. Un sujeto fue imputado con prisión preventiva. Buscan a otros tres hombres y un vehículo. El móvil hasta el momento es un misterio.

Isaías Montecino junto al defensor Oficial Horacio Briges Doyhenard. El hombre está acusado de raptar a un joven, golpearlo y luego arrojarlo de un auto en movimiento. El móvil es un misterio.

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre como presunto coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia. El hecho, que revela tintes mafiosos con pocos antecedentes en la región, ocurrió el 14 de septiembre entre barrios en crecimiento y áreas rurales de la zona noreste de Cipolletti.

El acusado, Isaías Manuel Montecinos de 29 años, está señalado por interceptar, retener y golpear a un joven 27 años por motivos aún no se han esclarecidos.

En la audiencia de formulación de cargos que se realizó este martes, el fiscal adjunto Gabriel Lamas y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, relataron que el hecho comenzó alrededor de las 10 de la mañana, cuando la víctima caminaba hacia la zona del basural, puntualmente al sector conocido como el "shopping", donde los recicladores buscan latas para recolectar y vender.

Estefania Petrella

Montecinos, a bordo de un Ford Fiesta blanco y acompañado por otros tres hombres que aún no han sido identificados, en la esquina de las calles Hugo Rimmele y avenida Juan Domingo Perón, interceptaron a la víctima y la hicieron subir a la fuerza.

Posteriormente, los agresores trasladaron al joven contra su voluntad hasta una vivienda en el sector conocido como "El 30", donde permaneció cautivo y sufrió agresiones físicas. Cerca de las 18, la víctima fue arrojada desde el auto en movimiento en la intersección de Contralmirante Cordero y Los Tamariscos, donde fue asistido por policías de la Comisaría 45 del Anai Mapu junto a familiares, dado que ya sabían que había sido atrapado por desconocidos porque lo habían visto, y habían salido a buscarlo.

Debido a su cuadro de salud que evidenciaba, el muchacho fue asistidos por profesionales del SIARME - Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias-, y luego trasladado al hospital local para profundizar su atención. Un informe médico confirmó que la víctima ingresó con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano.

Las pruebas que reunió la investigación

El testimonio de la mamá y la prima forman parte del paquete de indicios que sostiene la acusación contra Montecinos, aunque desde la Fiscalía se advirtió que con el correr de las horas manifestaron poco ánimo de colaborar, y se lo adjudicaron al miedo que les produjo el incidente y el riesgo de represalias.

Incluso destacaron que cuando lo encontraron, el muchacho mencionó al acusado, porque lo conoce, pero se mostró reticente a denunciar, y de hecho aún no lo hizo.

Pero además la investigación cuenta con pruebas técnicas consideradas clave, como el informe del dispositivo GPS que llevaba el imputado por una condena condicional previa que está cumpliendo. La geolocalización ubicó al acusado en el lugar de la captura a las 09:59 y confirmó su posterior traslado a la vivienda de "El 30", donde el lunes la Policía realizó un allanamiento y secuestró elementos de interés para la causa.

Entre los elementos secuestrados hay dos teléfonos celulares que serán peritados y una llave de arranque y una tarjeta verde de un Ford Fiesta, como el utilizado en el episodio, el que tampoco fue hallado hasta el momento y es intensamente buscado, al igual que los otros tres cómplices.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard, quien asistió técnicamente al imputado, no objetó la formulación de cargos.

El fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de un año fundado en el riesgo procesal de peligro de entorpecimiento de la investigación, indicando que tiene antecedentes penales computables y que se encuentra en libertad condicional con el cumplimiento de pautas.

El defensor cuestionó la incautación de datos y se opuso al pedido de prisión preventiva indicando que no se encuentra acreditado el riesgo fundado. Respecto al segundo punto, propuso una prohibición de acercamiento y de contacto, presentaciones semanales en una oficina judicial e impedimento de salir sin permiso de la ciudad.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y autorizó la apertura de los dispositivos. Además, dispuso la prisión preventiva tal cual lo solicitó la parte acusadora.