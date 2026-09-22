Amenazó a su pareja con quemarla viva mientras amamantaba a su bebé y quedó en prisión preventiva

El grave caso de violencia familiar ocurrió en Campo Grande. El sujeto fue expulsado de la casa, pero volvió y la Policía lo detuvo.

Un hombre de Campo Grande quedó en prisión preventiva por agredir a su pareja, a quien amenazó con quemarla con nafta.

Un grave caso de violencia de género que ocurrió en los últimos días en una localidad del Alto Valle es investigado por la Justicia. Un hombre fue detenido y este martes el Ministerio Público Fiscal lo como presunto autor de los delitos de "amenazas, resistencia a la autoridad y desobediencia a una orden judicial".

El sujeto fue acusado de amedrentar a su pareja en presencia de su beba de un mes y medio , amenazarla con un bidón con nafta, oponerse al accionar policial e incumplir una restricción de acercamiento.

La fiscal adjunta de la Descentralizada de Cinco Saltos, Daniela Ramírez , detalló que el primer hecho investigado ocurrió durante la mañana del 18 de septiembre en una vivienda de El Labrador, Campo Grande , cuando la víctima amamantaba a su bebé de un mes y medio. En ese contexto, el imputado la amenazó, tomó un bidón de nafta e hizo el ademán de rociarla, dejando luego el recipiente destapado cerca de un calefactor.

A raíz de este episodio, la mujer logró pedir auxilio a su padre, quien radicó la denuncia correspondiente para solicitar medidas de protección. El Juzgado de Paz dispuso de forma urgente la exclusión del hogar del agresor y una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros, la cual intentó notificarse la tarde del 20 de septiembre.

Desobedeció una restricción y fue preso

Durante el operativo para hacer cumplir la medida judicial, el hombre se tornó agresivo y se resistió al desalojo, por lo que resultó aprehendido por el personal policial de la Comisaría 44. Tras ser notificado formalmente de las restricciones y recuperar la libertad, el imputado desobedeció la orden judicial esa misma noche al regresar al domicilio de la víctima, donde fue detenido nuevamente.

La acusación formal impulsada por la Fiscalía se encuadra en los artículos 149 bis, 239, 55 y 45 del Código Penal y la Ley 26.485, constituyen el delito de amenazas, resistencia contra la autoridad y desobediencia, en contexto de violencia de género, siendo responsable a título de autor.

Entre las pruebas reunidas se encuentran los testimonios de la víctima y su padre, las actas de procedimiento policial, las resoluciones cautelares emitidas y un informe de evaluación de riesgo realizado por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien dictaminó un riesgo alto. También se informó que el imputado registra antecedentes penales computables por hechos ocurridos en la provincia de Tucumán. Fundamentado en la falta de arraigo, el riesgo de fuga y la protección de la mujer, la fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de ley.

La defensora oficial Alfonsina Stular no objetó la formulación de cargos, aunque rechazó la medida cautelar indicando que es un derecho constitucional que las personas puedan llegar a juicio en libertad.

No obstante, luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva del sujeto tal como lo solicitó la parte acusadora.