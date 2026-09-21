La condenaron por dos graves delitos y queda en prisión domiciliaria por su salud mental

Es una mujer de Catriel atrapada con drogas y un celular con imágenes de abuso infantil. Le iniciaron causas en la Justicia Federal y en la provincial. Ahora le unificaron las penas.

La mujer de Catriel fue condenada por tenencia de drogas y material de abuso sexual infantil. Le unificaron dos condenas de prisión obligatoria, pero cumplirá la pena en su domicilio.

El Tribunal Oral Federal de General Roca dictó una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo para una mujer de Catriel . La condena unifica una causa por infracción a la ley de drogas con una sentencia anterior de la Justicia provincial por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Debido a los graves problemas de salud mental que padece, que demandan un tratamiento psicológico, medicación y controles permanentes, cumplirá el castigo en su casa, con el monitoreo de un dispositivo GPS.

Los problemas legales de la mujer, identificada como Paula Alejandra Clessi y de 34 años de edad, surgieron a partir de una investigación que la Justicia Federal le inició ante su presunta responsabilidad en la comercialización de estupefacientes.

Allanamiento secuestro sospresivo

El 22 de abril de 2023 le hicieron un allanamiento en su domicilio, donde los efectivos encontraron sustancias que la incriminaron. Pero en ese mismo operativo también le secuestraron su teléfono celular con el objetivo de buscar información e indicios vinculados con la actividad ilícita que le enrostraban.

Sin embargo, los peritajes realizados en el aparato por personal de la División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal hallaron un total de 169 videos y dos imágenes con material de abuso sexual infantil con víctimas menores de 13 años. Los análisis técnicos confirmaron que los archivos estaban vinculados a enlaces de la red de mensajería Telegram.

La causa judicial iniciada por un violento incidente ocurrido en una fiesta de egresados se tramitó en los tribunales de Cipolletti. Estefania Petrella

En la causa por drogas, Clessi fue hallada culpable por el delito de “tenencia simple de estupefacientes” y en abril de este año le dictaron una sentenciada de 2 años y 6 meses de cárcel de cumplimiento obligatorio. Posteriormente, el 29 de julio, la Justicia rionegrina la condenó a seis meses de prisión efectiva por la tenencia de material de abuso sexual infantil, y ratificó el beneficio del cumplimiento domiciliario con el control de una tobillera satelital. En ese fallo, la jueza María Florencia Caruso Martín dispuso notificar la resolución al Juzgado Federal para proceder a la unificación de pena dado que debe realizarlo el “organismo que aplicó la pena mayor”.

Unificación de penas

En una audiencia realizada el último viernes 18 de septiembre, el fiscal Federal Diego Paolini, pidió avanzar en la unificación de las condenas solicitadas por la jueza provincial, aunque aclaró que en su requerimiento “la magistrada interviniente omitió expedirse al respecto”.

Sostuvo que, contemplando la gravedad del segundo hecho atribuido y los antecedentes penales de la mujer, correspondía fijarle una pena única de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, y mantener la modalidad de arresto domiciliario que viene cumpliendo.

El defensor particular de Clessi, Ángelo Zamataro Amaranto, adhirió a lo planteado por el fiscal y el monto de la sanción propuesta. También avaló lo requerido respecto a la modalidad del cumplimiento de la sanción.

El juez de Cámara Subrogante Marcos Aguerrido acepó lo peticionado por las partes y dictó el fallo en los términos planteados. Fundamentó la concesión del arresto domiciliario con el seguimiento del dispositivo electrónico por su cuadro de “salud mental y física”. Aclaró que no se verificó “incumplimiento ni variación de las circunstancias que la motivaron”.

Se destacó también en el veredicto que al ser interrogada acerca de sus condiciones de vida, la mujer pidió seguir cumpliendo la condena en la casa de su madre, quien se encarga de cuidarla. Manifestó además que está “bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico permanente, con controles periódicos”. En cuanto a su actividad laboral, refirió que realiza informalmente jabones para la venta.