Camionero acusado por manejar con un carnet trucho zafó con una probation y un resarcimiento

Lo sorprendieron en un operativo policial en la Ruta 22 cerca del acceso a la Isla Jordán. Mostró una licencia emitida en Roca, pero descubrieron que tenía adulteraciones.

Policías que realizaban un control de tránsito en la Ruta Nacional 22 descubrieron que un camionero mostró un carnet de conducir aprócrifo. Lo imputaron y zafó con una probation.

Un camionero que fue sorprendido con una licencia de conducir apócrifa debió atravesar una causa judicial que derivó en un proceso de solución alternativo con el cumplimiento de pautas de conducta y una compensación económica para una institución pública.

La irregularidad fue detectada el 24 de julio de 2020, cuando el acusado, identificado como Germín Serrano Quiñones , conducía un camión Iveco por la Ruta Nacional 22 y fue interceptado en un control policial a pocos metros del acceso a la Isla Jordán.

Al requerirle su documentación, el hombre presentó un carnet de conducir nacional emitido en General Roca, pero los uniformados advirtieron en su confección indicios de haber adulteraciones. Además, al chequear los registros de tránsito, determinaron que el chofer tampoco estaba habilitado para conducir.

Quiñones fue imputado por “utilización de documento falso”, y en una audiencia realizada el 25 de agosto del año pasado le otorgaron una suspensión de juicio a prueba, el mecanismo legal también conocido como probation, el mecanismo legal que permite a una persona acusada de cometer un delito evitar el juicio penal a cambio del cumplimiento de reglas de conducta en un determinado lapso de tiempo.

En su caso, el hombre acordó las pautas de rigor, compuestas por fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir alcohol o drogas en la vía pública o en excesos y presentaciones mensuales en el Juzgado de Paz de Cinco Saltos. Además, también se comprometió a efectivizar una reparación económica de 50 mil pesos, destinada a la Cooperadora del hospital de Villa Manzano, donde vive.

En la misma ocasión también se dispuso poner en conocimiento del proceso entablado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que determine su intervención y al Registro Nacional de Reincidencia.

Pedido de sobreseimiento

Con el plazo estipulado cumplido, la fiscal Julieta Della Cha y el abogado defensor de Quiñones, Eduardo Marchiolli, pidieron su sobreseimiento, alegando que también cumplió con las normas de comportamiento fijadas en la probation.

Al analizar el pedido de las partes, el juez Juan Pedro Puntel lo aceptó y dictó el fallo tal lo planteado. Sostuvo que se habían cumplido los requerimientos legales que autorizan el sobreseimiento.

“Se concluye que en el caso las condiciones para acceder al sobreseimiento se han informado como debidamente cumplidas en el término convenido. En suma, valorando en conjunto toda la información expuesta y la petición concreta de las partes, corresponde resolver el pedido formulado favorablemente”, explicó.