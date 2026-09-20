Un camión bitrén chocó contra una camioneta en Río Negro y hay un herido grave

Ocurrió de manera semifrontal durante la mañana de este domingo en el Valle Medio rionegrino. El camión involucrado tiene más de 30 metros de largo, mayor a lo habitual.

El camión bitrén terminó en la banquina tras chocar contra una camioneta, cuyo conductor sufrió heridas grave. El incidente vial se produjo sobre la Ruta 22, en el Valle Medio rionegrino.

El conductor de una camioneta sufrió heridas de gravedad tras chocar contra un camión bitrén, que se caracteriza por tener acoplados de una longitud mayor a la habitual.

El incidente vial se produjo durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 22 en cercanías de Chelforó , la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, ciudad que se encuentra a poco más de 80 kilómetros de distancia, tomaron conocimiento del hecho minutos después de las 10 y de inmediato enviaron una patrulla. Al llegar al lugar los uniformados se encontraron con un camión Volkswagen con semirremolque tipo bitrén, que tiene un largo de 30,25 metros, que había despistado y terminado en una de las banquinas. Mientras que a pocos metros estaba sobre la cinta asfáltica una camioneta Toyota Hilux con su frente totalmente destrozado, y un joven de 31 años de edad que manejaba, permanecía atrapado en el habitáculo entre los hierros retorcidos.

Impacto semifrontal

Por ese motivo debieron pedir la colaboración de Bomberos Voluntarios de Chichinales, cuyos efectivos debieron trabajar con herramientas y máquinas de corte para poder liberarlo. El muchacho luego fue trasladado a un centro de salud, donde recibió asistencia médica y se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, informó en su página de Facebook Radio Municipal de Luis Beltrán. En tanto que no se dieron detalles respecto al estado de salud del camionero, de 56 años de edad.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el camión circulaba en sentido Choele Choel – San Carlos de Bariloche cuando por causas que no se habían determinado aún, impacto de forma semifrontal contra la Toyota que transitaba desde Neuquén con destino a Lamarque.

Además de policías, bomberos y personal de salud, también asistieron al sitio del choque efectivos del Gabinete de Criminalística, que se abocó a realizar los análisis periciales que determinen si hubo responsabilidades humanas en el siniestro. La Fiscalía de turno impartió las directivas correspondientes y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Grandes vehículos habilitados

El gobierno nacional habilitó en agosto del año pasado la circulación en todo el país de camiones de enormes dimensiones y capacidad de carga, conocidos como camiones bitrenes. El peso es proporcional al impacto que generan los camiones en el pavimento, algo que Río Negro monitorea en tiempo real y castiga con multas millonarias.

El principal beneficio de los bitrenes para el Gobierno Nacional es la capacidad de transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional. Además, se afirmó, reducen los costos logísticos para industrias y empresas y disminuyen las emisiones de carbono por viaje realizado.

Los más grandes pueden superar los 25,5 metros de largo (un camión común ronda los 18-20 metros). Y cuentan con frenos ABS, suspensión neumática, control electrónico de estabilidad y otros sistemas que mejoran su maniobrabilidad y frenado.

Por su tamaño, tienen más dificultad para maniobrar en calles angostas, curvas cerradas o rotondas pequeñas. Necesitan rutas en buen estado y con capacidad estructural adecuada (especialmente puentes).