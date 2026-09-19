Sustrajeron una camioneta en Cinco Saltos y la localizaron en Lago Pellegrini

Una camioneta de una empresa de servicios petroleros, fue sustraída en la madrugada. La policía logró recuperarla y detener a una persona. ¿Cómo la encontraron?

Una camioneta fue robada en Cinco Saltos y recuperada en el Lago Pellegrini por la policía.

Una camioneta Toyota Hilux, sustraída durante la madrugada de este jueves en Cinco Saltos , fue recuperada pocos minutos después gracias al sistema de rastreo satelital instalado en el rodado.

El hecho tomó estado público alrededor de las 6:40 de la mañana, cuando personal de la Comisaría 43° de Cinco Saltos recibió un llamado telefónico alertando sobre la sustracción del vehículo .

La camioneta, ploteada con el nombre de la empresa Proeco , había sido dejada en inmediaciones de la calle Antonio Ramírez. Minutos después, su propietario constató que ya no se encontraba en el lugar.

Seguimiento satelital y despliegue policial

A partir de ese momento, se activó el sistema GPS instalado en el vehículo, herramienta que permitió determinar con precisión su ubicación en tiempo real mientras circulaba por la zona.

El rastreo satelital indicó que la Hilux se desplazaba por la Ruta Provincial 70, en dirección al Lago Pellegrini. Con ese dato, se emitió de inmediato una alerta a los efectivos policiales apostados en el sector.

El Destacamento 115°, que en ese momento realizaba tareas de patrullaje sobre la traza, fue el encargado de recibir la comunicación y desplegarse hacia el punto señalado por el sistema de localización.

Hallazgo sobre la Ruta 70

Poco después de recibida la alerta, los efectivos ubicaron el vehículo sustraído a unos 700 metros de la unidad policial, en el sector correspondiente al barrio Labrador 1.

La camioneta fue encontrada con el motor encendido y sin ocupantes en su interior, lo que llevó a los uniformados a extremar los recaudos y comenzar de inmediato tareas de reconocimiento en los alrededores.

Personal policial procedió a preservar la escena y a relevar el entorno inmediato, en busca de indicios que permitieran reconstruir lo sucedido entre el momento de la sustracción y el hallazgo del rodado.

Aprehensión y actuaciones judiciales

Con la información reunida en el lugar, los investigadores lograron identificar a un hombre de 29 años, señalado como la persona que habría descendido de la camioneta minutos antes de su localización.

En consecuencia, se procedió de manera inmediata a su aprehensión, en el marco del operativo desplegado tras la alerta satelital y la posterior ubicación del vehículo sobre la Ruta 70.

Se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso el traslado tanto del hombre aprehendido como de la camioneta recuperada hacia la Comisaría 7°, dependencia donde continuó la causa.

En esa dependencia se iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la situación procesal del hombre aprehendido en el operativo.