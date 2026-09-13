Una camioneta cayó al canal de la Ruta 151 y el conductor dijo que se le fue el volante de las manos

Ocurrió este domingo a la altura del paraje La Llanada. El examen de alcoholemia al joven que manejaba el utilitario dio negativo.

La camioneta cayó al canal de la ruta 151 y quedó semisumergida. El conductor, de 21 años, dijo que había perdido el control del volante. La alcoholemia le dio negativo.

Una camioneta tipo Renault Express cayó al canal de riego que corre paralelo a la Ruta Nacional 151 y su conductor, un joven de 21 años, resultó ileso.

El incidente vial se produjo durante la mañana de este domingo, alrededor de las 5:30, a la altura del paraje La Llanada, en uno de los accesos a Cipolletti.

Una mujer se comunicó con el sistema de emergencia informando que su hijo había sufrido el accidente, por lo que concurrió al lugar una patrulla del Cuerpo de Seguridad Vial local.

Al llegar los efectivos encontraron con el rodado semisumergido en el cauce y con la señora que había hecho el llamado y con el muchacho que manejaba, quien afirmó que había perdido el control del volante y que había salido del habitáculo por sus propios medios.

El conductor arrojó alcoholemia negativa

El joven fue sometido al examen de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo, informó el oficial Principal Frank Rivas, titular de la dependencia de la fuerza.

No presentaba lesiones de consideración, agregó el jefe policial, y tampoco quiso recibir asistencia médica por el personal de Salud Pública.

El vehículo había quedado dentro del canal y se advirtió que le había ingresado abundante agua en el interior. La madre afirmó que lo retirarían en las horas siguientes con una grúa.