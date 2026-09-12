El Cipolletazo, 57 años después: "Querían que Cipolletti se caiga del mapa y los cipoleños salieron a la calle"

A 57 años de la pueblada que defendió al intendente Julio Salto, el intendente Rodrigo Buteler consideró que fue el día que forjó la identidad cipoleña.

A 57 años de la pueblada, el Cipolletazo se recuerda como el origen de la identidad cipoleña.

El 12 de septiembre de 1969 quedó grabado en la memoria colectiva local. Aquel día, la comunidad de Cipolletti se manifestó masivamente para frenar la destitución del comisionado municipal, el doctor Julio Dante Salto . La pueblada, que logró evitar la orden del interventor de Río Negro, pasó a la historia como el Cipolletazo .

Había ganado las elecciones en 1963 , impulsó obras clave como los Petit Chalet , el apoyo a bibliotecas populares, la creación del coro, obras públicas sociales y el desarrollo del Club San Martín .

El conflicto político estalló cuando el jefe comunal cuestionó la construcción de una ruta para unir General Roca con Bariloche por Paso Córdoba , marginando a Cipolletti . Salto solicitó que esos fondos se destinaran a la construcción de viviendas, una postura que generó la reacción violenta del interventor de Río Negro , Figueroa Bunge , y del Ministerio del Interior del gobierno militar asentado en Buenos Aires , quienes enviaron funcionarios para destituirlo.

La decisión de excluir a Cipolletti de la traza de la ruta y la virulenta reacción contra Salto tenían tintes políticos. "Río Negro terminaba en Roca", aseguró Juan Carlos De Rioja, uno de los cipoleños que participó de la pueblada.

Resistencia en las calles y organización vecinal

Ante el intento de intervención, miles de ciudadanos marcharon desde los barrios hacia el centro, iniciando una movilización histórica. Las calles se llenaron de efectivos policiales, mientras los vecinos montaban barricadas y organizaban protestas para defender el proyecto de ciudad.

Entre los protagonistas jóvenes de aquellas jornadas se encontraban De Rioja, Eduardo "Flaco" París, Saúl Vidal Buono, Zanellato y Quitín García, quienes con el tiempo serían vecinos destacados de la ciudad en diversos rubros.

Juan Carlos De Rioja, uno de los partícipes del Cipolletazo, recordó la pueblada y su importancia histórica para Cipolletti.

De Rioja rememoró la intensidad de los acontecimientos durante la protesta que "duró entre cinco y seis días" hasta la resolución. "Los comercios no abrían. Nosotros cortábamos la luz tirando cadenas en las líneas de alta tensión y salían los autos en caravana. La Policía nos tiroteaba. Ahí quedó una camioneta que después la dimos vuelta en la intersección de la calle Alem y España con una bandada de muchachos".

El vecino recordó además las distintas estrategias de resistencia civil desplegadas por la comunidad contra la Policía que intentaba cumplir con la destitución: "Todo se hacía para hacerle la vida imposible a la Policía. Se cortaba el agua de la plaza para que no tuvieran donde tomar. O en los comercios, por ejemplo, una lata de paté para la Policía valía a precio de hoy entre 25 y 30 mil pesos. Si la quieres la llevas, si no la dejas donde está..."

Un reclamo político que unió a la región

El trasfondo del conflicto exponía el peso político ascendente del jefe comunal y el alineamiento con otras localidades como Catriel, Regina, Allen y Cinco Saltos. La proyección de Julio Dante Salto incomodaba al poder concentrado en General Roca, donde se centraban los recursos y las decisiones legislativas.

"En la calle no se trataba de partidos políticos. Éramos todos de Cipolletti. Y eso que yo creo que los políticos fueron matando. Acá hay que unirse. más en este momento tan crítico que vive el país tendría que haber más unión, tendríamos que pensar menos en el ombligo nuestro y pensar en el ombligo de lo demás. Eso fue lo que se pensó en el Cipolletazo. Fue un avallasamiento que no se podía permitir y gracias a Dios no se permitió. Fue un antes y un después", afirmó De Rioja.

El Cipolletazo debe ser recordado como el día más importante de la historia de Cipolletti, aseguró el intendente Rodrigo Buteler.

El testigo de la gesta agregó sobre las causas de la intervención: "Acá el tema era que el doctor Salto sonaba como el próximo gobernador de la provincia, respaldado por Catriel, por Regina, por Allen, por Cinco Saltos... y esa sombra los hizo temblar porque en ese momento en la provincia eran casi todos legisladores de Roca. Río Negro terminaba en Roca. Los subsidios llegaban ahí, los mejores deportistas eran de ahí, los legisladores eran de ahí y nosotros no existíamos hasta hasta el 12 de septiembre del año 69. Ahí empezamos a tomar conciencia".

El origen de la identidad cipoleña

Para la gestión actual, la pueblada representa el hito fundacional sobre el cual se construyó la pertenencia local. En el marco del aniversario, el intendente Rodrigo Buteler resaltó el valor de esa resistencia para el desarrollo de la ciudad. "Hoy recordamos aquella gesta histórica en la que los cipoleños salieron a las calles para defender a Julio Dante Salto y a una ciudad que no estaba dispuesta a ser excluida, ni marginada", expresó Rodrigo Buteler.

El jefe comunal subrayó la relevancia institucional de la fecha: "Es un nuevo aniversario del Cipolletazo, 57 años. En el calendario de la ciudad es el día más importante, que tenemos que poner cada vez más en valor, porque el carácter de nuestra ciudad se forjó aquel día donde quisieron destituir al Dr. Julio Salto, donde querían que Cipolletti se caiga del mapa, donde salió espontáneamente todo Cipolletti a defender a su intendente y a defender un proyecto de ciudad dentro del proyecto de provincia y forjamos nuestro carácter solidario, generoso, de ayudarnos entre nosotros, estar siempre unidos. Eso es Cipolletti".

La salida institucional de la pueblada

El conflicto culminó tras días de tensión sostenida. El 21 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional intervino la provincia de Río Negro. Luego de cinco jornadas con barricadas, allanamientos y cerca de 300 detenciones. Antes, el doctor Salto había presentado su renuncia bajo la condición de que asumiera en su reemplazo el médico Alfredo Chertudi.

Aquel acuerdo permitió una salida no violenta, garantizando la continuidad del proyecto político local y dejando marcada una fecha que definió la historia de Cipolletti. El proyecto de una ruta entre el Alto Valle y Bariloche que excluía a Cipolletti fue modificado.