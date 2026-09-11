Ardió un conventillo en pleno centro: varias personas fueron hospitalizadas

El voraz siniestro generó momentos de tensión y dramatismo. La medida que tomó la Municipalidad con los damnificados.

Momentos de tensión y dramatismo en Allen . Un histórico conventillo ubicado en pleno centro de la ciudad ardió en llamas , generando un enorme despliegue de los servicios de emergencia para combatir el voraz incendio . Por precaución, ocho moradores del inmueble fueron trasladados al Hospital local.

El siniestro se desató durante la noche del jueves en la calle San Martín 238, a escasos metros de la intersección con Sarmiento. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las viviendas cercanas.

Debido a la magnitud del hecho, el personal de salud tuvo que asistir y trasladar preventivamente a ocho personas al hospital local por inhalación de humo y crisis nerviosas, entre ellas dos mujeres mayores de edad.

Por su parte el Municipio de Allen intervino de urgencia para contener a los damnificados y puso a dispocisión de las familias que se quedaron sin hogar la casa refugio que funciona dentro del nosocomio local.

"Estaban en shok, pero nada preocupante. No están internados y no quisieron usar los refugios", llevó tranquilidad este viernes una fuente de la Muni local en declaraciones a LM Cipolletti.

Otro voraz incendio

La semana pasada, otro voraz incendio aunque en ese caso de pastizales generó preocupación sobre la Ruta Nacional 151, en el tramo que une Cipolletti y Cinco Saltos, en cercanías del Tercer Puente.

Las llamas avanzaron por sectores ubicados a la vera de la ruta, mientras una enorme columna de humo cubría la zona llegando hasta las inmediaciones de viviendas y comercios.

Ante la emergencia, Bomberos de Cipolletti y Cinco Saltos trabajaron en el lugar para controlar los focos. Desde el sector se pidió en su momento a los conductores que circularan con extrema precaución, reduzcan la velocidad y estén atentos a las condiciones de visibilidad, debido a la presencia de humo sobre la Ruta 151.

Según explicaron, el fuego se habría iniciado durante una quema realizada por personas que estaban limpiando una chacra.

En esta época del año comienza la limpieza de parcelas productivas y, de acuerdo con lo señalado por los bomberos, este tipo de quemas no está permitido, debido al riesgo de que el fuego se descontrole y termine afectando zonas cercanas.

Eso es lo que habría ocurrido en este caso: las llamas se propagaron rápidamente por los pastizales y terminaron generando una situación de riesgo a metros de viviendas, comercios y una ruta de intenso tránsito.