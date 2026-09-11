Kurruf abrió sus alas y volvió a volar: histórica liberación de un cóndor en Sierra Grande

Sierra Grande fue escenario de la liberación de un Cóndor andino adulto tras un complejo proceso de rescate y rehabilitación.

Sierra Grande fue el lugar elegido para la liberación de un cóndor andino.

Frente a las sierras de Sierra Grande , la comunidad vivió una jornada histórica cuando Kurruf , un cóndor andino adulto, abrió sus enormes alas para regresar a su hábitat natural. El acontecimiento reunió a vecinos, familias, estudiantes, docentes, especialistas y autoridades locales y provinciales que acompañaron el emocionante momento.

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández , destacó el valor de que la localidad fuera elegida para este hecho histórico: “Fue una actividad que congregó a muchísima gente, una jornada muy linda. Que hayan elegido nuestras sierras preciosas para este momento inolvidable es muy significativo, y fue muy importante contar con el acompañamiento de la comunidad educativa”, expresó.

La historia de Kurruf comenzó el 10 de julio de 2026 en Tembrao , departamento Valcheta , cuando fue hallado con un cuadro de debilidad que le impedía alzar el vuelo. El alerta de un vecino activó de inmediato el operativo de rescate encabezado por asistentes de campo del Ecoparque de Buenos Aires .

Luego de recibir los primeros auxilios en Valcheta, el ejemplar fue trasladado con el apoyo de Aerolíneas Argentinas al Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Temaikèn. En dicho espacio recibió atención veterinaria especializada hasta lograr su plena recuperación.

La guardaparque Camila Benítez, integrante del equipo de Sierra Pailemán, resaltó la importancia del involucramiento social: “Nuestros vecinos son nuestros aliados. Gracias a ellos estamos acá y Kurruf puede volver a volar en libertad”, señaló.

Asimismo, durante las jornadas previas se realizaron charlas en escuelas locales para concientizar a niños y jóvenes. “Después son ellos los que llevan el mensaje a sus amigos, familias y vecinos. Así se arma una red”, agregó Benítez.

Un regreso diferente a la naturaleza

La asistente bióloga del Programa de Conservación de Cóndor Andino del Ecoparque de Buenos Aires, Daniela Reygert, explicó que el procedimiento con Kurruf tuvo un matiz particular debido a su edad. Al ser un ejemplar adulto, posee la experiencia previa para desenvolverse de manera autónoma en el territorio.

“Kurruf es adulto, ya tiene la experiencia de saber volar, conoce la zona, estos cerros y sabe buscar comida”, detalló Reygert. A diferencia de los ejemplares jóvenes o pichones, que demandan un seguimiento prolongado mientras aprenden a valerse por sí mismos, el ave rehabilitada podrá conseguir refugio y alimento por sus propios medios para retomar sus rutas habituales.

Trabajo articulado entre instituciones

El operativo integral contó con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, el área de Fauna, el Cuerpo de Guardas Ambientales del Área Natural Protegida Puerto Lobos y diversos equipos técnicos provinciales.

La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, ponderó el esfuerzo colectivo: “La recuperación y liberación de Kurruf es el resultado de un trabajo articulado y sostenido para proteger nuestra fauna silvestre”.

El regreso del ave a las alturas consolidó una cadena de compromiso que inició con el aviso de un poblador y culminó con una postal imborrable en Sierra Grande, donde chicos y grandes celebraron en silencio el despliegue de sus alas sobre las sierras.