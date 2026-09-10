El camionero escrachado por el grafiti en el Parque Nahuel Huapi deberá restaurar 12 pintadas en 90 días

El hombre fue filmado mientras pintaba con aerosol una formación rocosa a la vera de la Ruta Nacional 237. Ahora deberá restaurar en 90 días el sector afectado y otras once pintadas detectadas en la zona.

El camionero escrachado por el graffiti en el Parque Nahuel Huapi deberá restaurar 12 pintadas en 90 días.

Un camionero de 58 años deberá reparar el daño ambiental provocado por grafitis realizados sobre formaciones rocosas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi , luego de que la Justicia Federal homologara un acuerdo de reparación integral.

La resolución fue adoptada por el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani , tras el acuerdo impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese , a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, junto con la defensa del imputado.

El hombre tendrá un plazo de 90 días para realizar las tareas de restauración y limpieza. Deberá intervenir sobre la pintada que realizó y sobre otras once intervenciones antrópicas relevadas a lo largo de un tramo de la Ruta Nacional 237 , a la altura del kilómetro 1.591.

Las tareas deberán efectuarse utilizando productos aptos para la restauración de las formaciones rocosas. Una vez finalizados los trabajos, la Administración de Parques Nacionales (APN) deberá informar a la fiscalía si las labores fueron cumplidas y si el sector afectado quedó adecuadamente restaurado.

El responsable de las pintadas fue identificado como un camionero perteneciente a una importante empresa de logística.

La Justicia ordenó restaurar las 12 pintadas en total

El acuerdo de reparación integral no se limitará únicamente al grafiti que originó la investigación. El imputado deberá hacerse cargo de la limpieza y restauración de un total de doce pintadas detectadas en el tramo de la Ruta Nacional 237 mencionado en el expediente.

La intervención deberá completarse dentro de los 90 días establecidos por la Justicia Federal. Posteriormente, Parques Nacionales tendrá que remitir a la fiscalía un informe con constancia del cumplimiento de las tareas y registros fotográficos que permitan verificar el resultado de la restauración.

De esta manera, el acuerdo homologado por el juez Andreani establece una reparación concreta sobre las formaciones rocosas afectadas por las pintadas dentro del área protegida.

Autoridades del Parque dialogaron con los responsables de la empresa de transporte

A partir del análisis del video, el Coordinador de Conservación del parque se comunicó formalmente con un referente de la empresa propietaria del camión involucrado en el hecho, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

Tras finalizar la pintada, se constató que el aerosol utilizado fue abandonado en el lugar, lo que sumó otro elemento al acta de infracción elaborada posteriormente por las autoridades del parque.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi destacaron la "buena predisposición y actitud responsable" para asumir su rol y tomar cartas en el asunto, al comprender la importancia de preservar los ambientes naturales y cumplir con la normativa vigente dentro de las áreas protegidas.

Los responsables de la empresa de transporte y logística reconocieron que la persona involucrada en las pintadas sería chofer del camión afectado a la empresa. Los representantes de la firma se comprometieron a llevar adelante las tareas necesarias para la remediación ambiental del sitio afectado, así como también tomar las medidas correspondientes en relación con la persona involucrada en el hecho.

La importancia de involucrarse como ciudadano en la protección del medioambiente

Las autoridades del parque valoraron el compromiso asumido por la empresa y destacaron la importancia de restaurar el ambiente dañado, al tiempo que remarcaron la necesidad de respetar de manera estricta la normativa vigente dentro de las áreas protegidas.

En ese marco, también agradecieron el compromiso ciudadano de quien registró la situación, debido a que este tipo de aportes resultan fundamentales para la detección temprana de conductas ilegales dentro de los Parques Nacionales.

Finalmente, desde la Intendencia destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad y de quienes visitan las áreas protegidas, ya que las denuncias vinculadas a incendios forestales, presencia de mascotas, uso indebido de drones u otras infracciones ambientales, permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección del patrimonio natural.