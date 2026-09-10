Momentos de fuerte tensión se viven este jueves en el Concejo Deliberante de Fernández Oro durante el tratamiento del proyecto que busca declarar Zona Especial al barrio Aliwén.

Incidentes en el medio de una votación en el Deliberante de Fernández Oro: destrozos y una denuncia en la Justicia. Foto: Gentileza.

Una sesión cargada de tensión se vivió este jueves en el Concejo Deliberante de Fernández Oro , donde se debatía el proyecto para declarar Zona Especial al barrio Aliwén . El tratamiento debió interrumpirse y pasar a un cuarto intermedio, con la votación todavía sin resolución formal.

El presidente del Órgano Legislativo, Ariel Vidal , dialogó con LM Cipolletti y confirmó daños materiales dentro de una oficina y que producto de esto ya se realizó la denuncia correspondiente. Asimismo que confirmó que la votación quedó incompleta y confirmó que no hay fecha confirmada para retomar la sesión.

Hasta el momento de la interrupción, los votos quedaron así: Antonella Crespo (La Libertad Avanza) se pronunció en contra, Marina Marini optó por la abstención y Christian Artero acompañó la iniciativa. Faltaba definirse la postura del presidente del cuerpo, Ariel Vidal, cuando la sesión se cortó.

Una sesión con tensión en escala

Lo que comenzó como una "toma pacífica" por parte de las familias del barrio Aliwén -como medida de reclamo y en defensa del derecho de más de 200 familias que actualmente se encuentran viviendo en el barrio- fue transformándose en un momento de tensión donde intervino personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la Policía de Río Negro (COER).

Vidal comentó que ''al ver que no lo iban a lograr empezaron a hacer más ruido y movimientos que llevaron a tener que levantar la sesión'' porque hubo un grupo de personas que ingresó a dependencias del Concejo. Según pudo reconstruir el medio Inforo, se produjeron daños en una puerta y se rompió un cuadro dentro de una oficina donde se encontraba Daniel Molina, asesor de La Libertad Avanza, quien fue increpado por los presentes.

Pese a haber acompañado con su voto el reclamo del barrio, el concejal Christian Artero repudió los hechos de violencia y los destrozos ocurridos en el edificio legislativo.

Estefania Petrella

Los argumentos en disputa

Los concejales que objetaron el proyecto remarcaron que restan cumplirse requisitos técnicos, como la mensura, y plantearon que la declaración debería analizarse dentro del marco de la emergencia de la zona rural irrigada, vigente en el municipio.

Desde el barrio Aliwén rechazan ese planteo. En este sentido la referente vecinal, Lila Calderón, aseguró que fueron cumpliendo con cada una de las exigencias que se les fueron marcando en el proceso. "Presentamos cada una de las cosas que nos pidieron", sostuvo, y reclamó que el proyecto vuelva a tratarse antes de fin de año. Los vecinos buscan el cambio de zonificación para avanzar en la regularización dominial y en el acceso formal a los servicios básicos.

La concejal Marina Marini fundamentó durante la sesión los motivos por los que decidió no acompañar con su voto positivo el proyecto de regularización del barrio Aliwén. Según medios locales la edil afirmó que ''el conflicto central pasa por la ubicación del barrio, emplazado en una zona irrigada donde el código urbano vigente no habilita este tipo de organizaciones'' y agregó: "Creo que el error fue avanzar sobre una zona irrigada donde el código no permite hacer organizaciones, y ahí está el punto de conflicto", manifestó.

Según detalló, en el expediente todavía falta documentación central, como el anteproyecto de mensura firmado por un profesional matriculado, el anteproyecto arquitectónico y el listado de beneficiarios. También recordó que existe un litigio en curso, materiales secuestrados sin resolución y documentación que llegó recién en los últimos días al Concejo.

Cómo nació el Barrio

El Barrio Aliwén nació en 2022 bajo el impulso de la ''Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero'', con el objetivo de dar una solución habitacional a unas 200 familias. Su desarrollo generó un fuerte conflicto debido a que se asentó sobre tierras originalmente destinadas a la producción frutícola, lo que derivó en órdenes de desalojo y la intervención de la Justicia. Ante la resistencia y las protestas de los vecinos nucleados en la Mesa de Barrios Populares, el municipio de Fernández Oro —encabezado por el intendente Gustavo Amati— abrió una mesa de diálogo.

El proceso avanzó hacia la regularización definitiva mediante la propuesta de crear una Zona Especial Socio Productiva (ZESP). Esto busca cambiar el uso del suelo de rural a urbano-productivo, un paso legal clave para que las familias de Aliwen puedan acceder formalmente a la escrituración de sus lotes y a la instalación de los servicios básicos esenciales como luz y agua.