Ruta 3: Secuestran colectivo con 56 obreros que viajaban al proyecto hidrocarburífero VMOS

Ocurrió en el marco de un operativo realizado en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 1264. ¿Por qué razón los trabajadores quedaron varados?

Un colectivo que circulaba de manera irregular fue secuestrado en inmediaciones de Sierra Grande luego de que las autoridades detectaron que no contaba con la documentación necesaria para prestar el servicio.

El operativo en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1.264, volvió a poner el foco en la importancia de controlar el transporte de pasajeros y garantizar que los vehículos cumplan con los requisitos legales y de seguridad.

De acuerdo a lo que se pudo saber de fuentes oficiales, el procedimiento se registró cuando inspectores de la Secretaría de Transporte de la provincia de Río Negro, acompañados por personal de la comuna y de la policía, frenaron un micro transportando 56 personas.

Se trata de obreros afectados a las tareas de construcción del proyecto hidrocarburífero VMOS que se construye sobre la costa atlántica, un complejo muy cercano a esa ciudad, según consignó Noticias Net. Al parecer, el colectivo de una empresa provincial los trasladaba hacia el ejido urbano.

Las irregularidades que presentaba el micro

Cuando el personal solicitó la documentación correspondiente de habilitación para circular, se encontraron con que el transporte no contaba con habilitación provincial y tampoco había pasado por los talleres de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Ante semejantes irregularidades, el micro quedó desafectado quedando a resguardo del personal policial de esa jurisdicción.

El antecedente cercano

En junio pasado, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro detectó irregularidades en un control de rutina. Los efectivos interceptaron un colectivo de una supuesta “Compañía Belgrano” en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 3.

Al inspeccionar la unidad, constataron que a bordo viajaban 14 pasajeros (12 hombres y dos mujeres). El conductor alegó que trasladaba obreros rurales desde Guardia Mitre hacia San Javier.

Al momento de exigir los papeles obligatorios, el chofer adujo haber perdido la billetera. Por este motivo, el transporte circulaba sin licencia de conducir, seguro, Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ni la habilitación provincial correspondiente.

Ante la gravedad del hecho, los uniformados convocaron a los inspectores de la Secretaría de Transporte. Las autoridades viales dispusieron la inmediata desafectación de la unidad, que quedó secuestrada en el destacamento Base 84 de la Ruta 3.

La contracara del operativo la vivieron los propios trabajadores agrícolas, quienes quedaron varados a la vera de la ruta a la espera de un auxilio para llegar a su destino.

Una historia sin fin

La proliferación de colectivos clandestinos sumó así un nuevo capítulo de tensión en la provincia. El área de chacras de la colonia agrícola del Valle Inferior del río Negro registra una demanda constante de traslado para obreros rurales, impulsada principalmente por la cosecha de cebollas.

El colectivo fue secuestrado a mitad de camino. Los pasajeros quedaron a la espera de que alguien los rescate.

En este escenario, los micros truchos ganaron terreno al ofrecer un servicio supuestamente rápido y económico, operando al margen de la ley y arriesgando la seguridad de los trabajadores.