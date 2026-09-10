Horror en el Valle Medio: Qué se sabe del cadáver hallado cerca de un cementerio

Por indicios en el lugar del hallazgo, se presume que sería el cuerpo de Kevin Hernández, desaparecido en febrero. Se ordenó la autopsia.

Un enorme despliegue de autoridades judiciales y policías se realizó el miércoles en el cementerio de Lamarque.

Una gran conmoción generó en el Valle Medio rionegrino el hallazgo de un cadáver en cercanías del cementerio de la localidad de Lamarque . Hay una firme presunción de que se trate de un joven desaparecido en extrañas circunstancias en febrero de este año, y que a pesar de los intensos rastrillajes en la zona, nunca fue encontrado.

El Ministerio Público Fiscal informó que comenzó a trabajar en la investigación iniciada a partir del descubrimiento del cuerpo, en una acequia de riego ubicada un sector de difícil acceso y abundante vegetación.

Las fiscales Analía Alvarez y Marisa Morandi estuvieron presentes en el lugar junto con la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, el Gabinete de Criminalística y personal policial. Las tareas continuaron durante el día para preservar la escena, recuperar los restos encontrados y avanzar en la determinación de la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

La intervención comenzó hoy después del mediodía, luego de que un llamado alertara acerca del hallazgo. Personal policial se dirigió al sector señalado, caracterizado por vegetación abundante. En el lugar se encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una acequia, cuyo suministro de agua había sido interrumpido recientemente.

La acción del agua habría incidido además en la posición en la que fue encontrado el cuerpo, que se encontraba orientado en el mismo sentido de circulación del curso. En un perímetro aproximado de cinco metros, entre la vegetación, continuaban las tareas para localizar y recuperar restos óseos y partes del cuerpo que se encontraban dispersos en el sector.

Desde las primeras horas de la intervención trabajaron en el lugar la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, el Gabinete de Criminalística y personal policial. Asimismo, se efectuaron las comunicaciones necesarias para definir las condiciones de acondicionamiento y preservación de la escena, atendiendo a las características del terreno y a la presencia de la acequia.

Las pericias que realizarán en el lugar

Como parte de las medidas dispuestas, se dio intervención a la Unidad de Reconstrucción del Ministerio Público, cuyo personal realizará mañana un escaneo del sector. Esta tarea permitirá efectuar un relevamiento de la escena y registrar sus características. También se mantuvo comunicación con el organismo responsable del sistema de riego para detener el paso del agua y obtener precisiones sobre el funcionamiento de la acequia y las condiciones de la zona.

En tanto, se dispuso el traslado del cuerpo a General Roca. Una vez ingresado a la morgue, el equipo forense evaluará, en función del estado que presenta, cuándo se encuentran dadas las condiciones para realizar la autopsia.

Las fiscales intervinientes continuaban esta tarde con las medidas de investigación y se encontraban en la dependencia policial entrevistando a la persona que realizó el descubrimiento.

El misterio de Kevin Hernández

El hallazgo del cuerpo generó un fuerte estremecimiento en la región y de inmediato se lo relacionó con la desaparición de Kevin Hernández, el joven de 26 años de edad de quien nada se sabe desde el 22 de febrero último.

Medios locales mencionaron la posibilidad basándose en un dato clave que trascendió: la vestimenta y el calzado podrían coincidir con la ropa que vestía el muchacho al momento de ausentarse.

Fue un domingo por la noche que salió de su casa y su rastro se perdió por completo. Fue tal el impacto que hasta el municipio de Lamarque decidió suspender la tradicional Fiesta Nacional del Tomate.

Se desplegaron intensos operativos para encontrarlo. La búsqueda se concentró en un desagüe ubicado en cercanías del casco urbano de la localidad. Luego siguieron hacia la costa del río Negro, donde hallaron elementos cortantes que fueron secuestrados y puestos a disposición del Gabinete de Criminalística para su análisis. Pero luego no surgieron otras novedades.