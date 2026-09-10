Alberto Weretilneck anunció que los estatales podrán elegir su obra social

El gobernador anunció la iniciativa que brinda "libertad de elección para los agentes públicos de la provincia". Los detalles de la propuesta.

El Gobierno rionegrino envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la libre elección de obra social de los estatales rionegrinos.

El Ejecutivo provincial confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que habilitó la libre elección de obra social para el personal estatal . La iniciativa eliminó la obligatoriedad de contar con Ipross como única cobertura posible para los agentes públicos rionegrinos.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el anuncio y remarcó que la medida representó un paso adicional dentro de las transformaciones que atravesó el organismo. "Ipross está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para los agentes públicos de la provincia", sostuvo el mandatario.

La reforma incorporó el derecho de opción tanto para afiliados activos como para pasivos del sistema estatal. Quienes decidieron avanzar con este mecanismo pudieron derivar sus aportes y contribuciones hacia otra entidad, sin perder la cobertura correspondiente. El cambio alcanzó también a los grupos familiares primarios de cada trabajador.

Cómo funcionará la opción para los agentes públicos

El texto legislativo establece que la opción debe incluir de manera obligatoria a todo el grupo familiar a cargo del afiliado. No resulta posible fraccionar la cobertura entre distintas entidades para los integrantes de un mismo núcleo familiar declarado ante el organismo.

Una vez concretado el cambio de entidad, el afiliado queda obligado a permanecer un mínimo de doce meses en la cobertura seleccionada. Ese plazo busca garantizar estabilidad en el sistema y evitar movimientos constantes entre distintas prestadoras de servicios de salud.

Cumplido ese período mínimo, el trabajador estatal puede optar nuevamente por otra entidad habilitada dentro del régimen. También existirá la posibilidad de reincorporarse a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin necesidad de trámites adicionales ante el organismo provincial.

LIBERTAD PARA ELEGIR LA OBRA SOCIAL



Vamos a enviar a la Legislatura un proyecto para que los trabajadores y jubilados estatales de Río Negro puedan elegir su obra social y dejen de estar obligados a permanecer en IPROSS.



Queremos un @Iprossrionegro mejor, más moderno y con… pic.twitter.com/DTQMHoxNyL — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 10, 2026

Garantías de continuidad para los afiliados

El proyecto incorpora cláusulas específicas para resguardar la atención médica durante todo el proceso de transición entre coberturas. Si la entidad elegida discontinuó sus servicios por motivos ajenos al afiliado, la reincorporación a Ipross se ejecutará de manera automática e inmediata.

Los tratamientos médicos que se encontraban en curso al momento del cambio deberán continuar sin interrupciones. Esta disposición apunta a proteger particularmente a quienes atraviesan tratamientos prolongados o de alta complejidad durante el traspaso entre distintas obras sociales habilitadas.

Diez delegaciones incorporaron el turnero digital

Parte de un proceso más amplio de modernización

La medida se suma a una serie de transformaciones que Ipross impulsó durante los últimos meses de gestión. Entre ellas se destacó la incorporación de herramientas digitales orientadas a simplificar los trámites administrativos de los afiliados al sistema provincial.

También se implementó el pago de coseguros desde el teléfono celular, una modalidad que buscó reducir los tiempos de gestión presencial. A esto se sumó la ampliación de coberturas en distintas áreas, entre las que se incluyeron mejoras vinculadas a medicamentos.

Al cierre del anuncio, el gobernador destacó el sentido general de la reforma dentro del plan de gestión provincial. "Río Negro está cambiando. Río Negro tiene rumbo", concluyó Weretilneck, en referencia al conjunto de políticas impulsadas por su administración.

El proyecto quedará ahora en manos del Poder Legislativo, donde deberá atravesar el debate en comisiones antes de su eventual tratamiento en el recinto. De aprobarse, la normativa modificaría de manera sustancial el esquema de cobertura de salud para el empleo público rionegrino.