Encontraron un cuerpo en el cementerio y podría tratarse de un joven desaparecido

Desde esta tarde, efectivos policiales y personal de Criminalistica trabajan en las inmediaciones al cementerio de la localidad de Lamarque.

Un hermético operativo policial se desarrolló desde las primeras horas de la tarde de este miércoles en el cementerio de la localidad de Lamarque tras encontrarse un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

En el lugar se encuentran efectivos policiales junto a integrantes del Cuerpo de Investigaciones , la Brigada Motorizada y el gabinete de Criminalística para realizar intensas tareas de relevamiento. El espacio se encuentra cerrado y los ingresos permanecen custodiado por personal policial para restringir el acceso al público.

En este sentido, medios locales confirmaron que aún no se puede determinar la causa del deceso del cuerpo hallado. En este sentido, se sabe que por la ubicación y el tiempo transcurrido hasta que se encontró el cuerpo, podría haber estado sumergido durante un largo tiempo.

Una fuente policial, en coincidencia con las fuentes consultadas por el medio 7 en Punto, señaló que, al menos la vestimenta y el calzado podrían coincidir con la ropa que vestía Kevin Hernández al momento de su desaparición.

El caso Hernández

Kevin Hernández, de 26 años, desapareció el 22 de febrero de ese año en Lamarque, y desde entonces, es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad y organismos que participan del operativo.

Con el paso de los días, se realizaron distintos rastrillajes y operativos de búsqueda en sectores de Lamarque y sus alrededores.

El caso tuvo fuerte repercusión en la zona, y vecinos se movilizaron y reclamaron por la aparición de Kevin en distintas oportunidades. Además, desde la municipalidad de Lamarque decidieron suspender la Fiesta Nacional del Tomate debido a la desaparición del joven.

Se reactiva la pista del desagüe y el río

Durante varias semanas, uno de los puntos que concentraba mayor atención en la investigación es un desagüe ubicado en cercanías del casco urbano de Lamarque. Según informaron fuentes policiales, durante los primeros rastrillajes los perros adiestrados marcaron rastros que se dirigían hacia ese sector, lo que orientó gran parte de las tareas posteriores.

En ese lugar trabajó incluso un buzo táctico que realizó maniobras de “búsqueda de enganche” en el interior del desagüe, revisando aproximadamente 1.30 metros del conducto.

En ese momento, las tareas también se extendieron hacia la costa del río Negro, donde personal especializado realizó inspecciones minuciosas. En ese sector se hallaron elementos cortantes que fueron secuestrados y puestos a disposición del Gabinete de Criminalística para su análisis.

Desde la fuerza indicaron que estos hallazgos constituyen indicios relevantes dentro de la investigación y refuerzan la hipótesis de que tanto el desagüe como la ribera del río podrían ser escenarios clave para reconstruir lo ocurrido.

El operativo incluye la participación de más de una decena de agentes de distintas unidades policiales, efectivos del COER, brigadas rurales de la región y equipos de canes provenientes de General Roca. Además, se utilizaron drones para realizar monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso.

La presión social y el reclamo de la familia

La desaparición de Kevin Hernández generó una creciente preocupación en Lamarque. Familiares, amigos y vecinos protagonizaron en los últimos días distinas manifestaciones para exigir que se intensifique la búsqueda y que se esclarezca lo sucedido.

La denuncia formal por su desaparición fue realizada el 26 de febrero por su madre, quien advirtió que llevaba varios días sin tener noticias de su hijo. Desde entonces, la familia viene impulsando reclamos públicos para que se refuercen los operativos de rastrillaje y se aceleren las medidas investigativas.

Las movilizaciones y pedidos se dirigieron especialmente hacia la intendencia local y las autoridades provinciales, en medio de un clima de profunda preocupación en la comunidad.