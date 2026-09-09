Se dilata la discusión sobre la Boleta Única Papel en Río Negro a un año de las elecciones

El Ministerio de Gobierno pidió 30 días más para responder por qué el proyecto sigue sin tratamiento en la Legislatura provincial.

La provincia solicitó 30 días para enviar los informes requeridos para la implementación de la Boleta Única de Papel.

Un grupo de legisladores rionegrinos presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la demora en el análisis del proyecto que busca incorporar la Boleta Única Papel ( BUP ) al sistema electoral provincial. La iniciativa lleva las firmas de Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, Marcela González Abdala y Martina Lacour, todos integrantes del bloque opositor Cambia Río Negro .

Ante ese planteo, el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , solicitó una prórroga de treinta días hábiles para dar cumplimiento al informe requerido. En la nota dirigida al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti , el funcionario argumentó que la respuesta exige "la complejidad técnica que implica la obtención de la información necesaria para su elaboración", y citó el artículo 2° de la Ley K N.° 2216 como respaldo normativo de la extensión solicitada.

El pedido tiene como antecedente el proyecto de Ley N° 44/2026, ingresado el 2 de febrero, que propone modificar el Código Electoral y de Partidos Políticos de Río Negro para incorporar la BUP al régimen provincial. La iniciativa pasó el 4 de febrero a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su tratamiento.

Su presidente, Carlos Valeri, informó a los autores que el expediente fue remitido el 12 de mayo a la Dirección de Asuntos Electorales, dependiente del Ministerio de Gobierno, para su consideración y análisis técnico. Desde entonces, según los legisladores firmantes, el organismo no emitió ningún tipo de observación formal sobre la propuesta.

El 17 de junio, representantes del bloque opositor enviaron una nota al ministro Ríos solicitando precisiones sobre el estado del trámite. Los legisladores sostienen que esa comunicación tampoco obtuvo respuesta, lo que motivó la escalada del reclamo mediante el pedido formal de informes presentado ante la Legislatura.

Los puntos centrales del reclamo

El pedido contempla cinco ejes concretos. El primero exige que la Dirección de Asuntos Electorales explique por qué no emitió consideraciones sobre el proyecto y por qué no respondió la nota de junio pasado. También reclaman conocer si existieron estudios de factibilidad.

Los firmantes buscan determinar si el Gobierno provincial evalúa la viabilidad técnica, logística, económica y financiera de implementar la BUP en Río Negro. En caso de que esos análisis existan, solicitan que sean remitidos íntegramente a la Legislatura para su conocimiento.

Otro punto apunta al costo comparativo entre el sistema vigente de boletas partidarias y una eventual implementación de la Boleta Única. Los legisladores piden estimaciones presupuestarias concretas que permitan dimensionar el impacto financiero de una reforma de este tipo.

Anahí Cárdena

La postura pendiente frente a la ley nacional

El planteo también busca que el Ejecutivo defina su posición jurídica y política frente a la Ley Nacional 27.781 y a la Acordada Extraordinaria N° 148/2025 de la Cámara Nacional Electoral, que avaló la implementación del nuevo instrumento de votación a nivel nacional.

Ese pronunciamiento judicial destacó que la ciudadanía, las fuerzas políticas y las autoridades de mesa pudieron incorporar la Boleta Única "sin mayores dificultades" en los comicios donde ya se aplicó. Para los legisladores firmantes, el sistema tradicional presenta "vicios y falencias propias de un mecanismo obsoleto" frente a esa experiencia.

La discusión de cara a 2027

El último de los puntos reclama una definición central: si el Poder Ejecutivo respalda la modificación del Código Electoral para aplicar la BUP en los comicios provinciales de 2027, o si en cambio proyecta impulsar una reforma electoral propia y diferenciada.

La normativa electoral suele discutirse en años no electorales por la complejidad técnica y política que implica modificar las reglas del juego democrático. Sin embargo, en Río Negro persisten múltiples proyectos presentados por distintos legisladores que aún no lograron avanzar en su tratamiento parlamentario.