Dolor en Cipolletti por la inesperada muerte de reconocido profesional y entusiasta futbolista amateur.

Desde el Colegio de Arquitectos de Río Negro y la Liga de fútbol amateur se hicieron eco de la triste noticia. "Siempre con una sonrisa, estaba lleno de proyectos".

Su inesperada partida causa un profundo dolor en distintos ámbitos. Ricardo Enrique Roberts , conocido como "El Profe", murió en Cipolletti a los 64 años , dejando un legado marcado por su calidad humana, su compromiso profesional y su pasión por el fútbol de los sábados.

Nacido en Comodoro Rivadavia el 27 de febrero de 1962 y criado en la zona de Caleta Olivia, Roberts se radicó en la región tras graduarse como arquitecto en la Universidad Católica de Córdoba en 1988.

Desde la Liga de Fútbol de Veteranos , entidad donde defendía la camiseta del equipo Viejo San Martín (categoría más 62) , expresaron su conmoción a través de las redes sociales:

"En medio de la congoja que nos atraviesa, nos permitimos con respeto una sonrisa. La que nos genera recordar los gratos momentos compartidos y la ilusión de volver a encontrarnos, algún día, y con la redonda, en otro plano. ¡Gracias por todo, amigo y compañero del fútbol sabatino! Luz para tu alma".

En diálogo con LMC, José Quiñones, referente de la liga, fue más allá, manifestó su profunda angustia por la pérdida y recordó los últimos días del jugador.

"En los últimos partidos no había participado porque tenía que hacerse chequeos del corazón. Iban a operarlo, le habían puesto una válvula y lamentablemente falleció. Era una buena persona que se ganó la estima de todos, siempre sonriente. Esta partida inesperada nos llena de dolor porque tenía muchos proyectos. Lo vamos a recordar siempre con mucho cariño por sus cualidades humanas", indicó.

Reconocimiento de la comunidad educativa y el Colegio de Arquitectos

Además de su faceta futbolística, Roberts tuvo un destacado rol docente impartiendo clases en colegios industriales de la zona, entre ellos el Colegio Industrial N.º 15, donde formó a generaciones de estudiantes. De allí que lo apodaban Profe.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro (CARN) emitió un comunicado institucional para despedir a quien fuera un miembro activo durante más de tres décadas, habiéndose matriculado el 24 de marzo de 1995.