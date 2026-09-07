Dolor por la muerte de Gian: cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la investigación

El Municipio, el Consorcio de Riego y vecinos lograron bajar el caudal del desagüe. El padre fue notificado en la causa y la Justicia analiza el accidente.

Tras el desgarrador desenlace que conmocionó a Fernández Oro y a toda la región con el hallazgo del cuerpo de Gian , el nene de 3 años que cayó a un desagüe dentro del auto en el que viajaba junto a sus padres, las autoridades reconstruyeron los detalles del complejo operativo de rescate y las claves de la causa judicial en curso.

El comisario Javier Yáñez, jefe de la Regional Quinta de la Policía, brindó precisiones sobre cómo se desarrolló la búsqueda e informó sobre el estado de salud y la situación procesal de los padres del niño.

El jefe policial confirmó que, en paralelo a la búsqueda del cuerpo, la Justicia avanzó con medidas preliminares para determinar cómo fue el accidente vial y las posibles responsabilidades penales. La madre del niño continuaba internada, aunque las lesiones no ocasionan riesgo de vida.

Una represa improvisada en el desagüe

La búsqueda de Gian movilizó un operativo de gran magnitud en el que demandó el trabajo coordinado de múltiples fuerzas de seguridad. Participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro, Allen y Cipolletti, la red regional de emergencias, buzos tácticos de Allen, personal de la Unidad 26, Unidades Especiales de la policía y colaboradores voluntarios, entre ellos familiares del niño.

Las condiciones del desagüe hicieron que el rastrillaje fuera sumamente complejo: "Fue una búsqueda muy difícil por la turbiedad del agua, la gran cantidad de basura como botellas, los árboles hundidos dentro del cauce y un caudal de agua muy importante", detalló el comisario Yáñez.

Ante este escenario, el Municipio de Fernández Oro gestionó ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el Consorcio de Riego el cierre de compuertas y el desvío del agua. Además, en el lugar se montó una represa improvisada con portones y árboles caídos para contener la fuerza de la corriente.

Esta maniobra técnica logró bajar el nivel del desagüe unos 80 centímetros, lo que agilizó el rastreo hacia la desembocadura del río. Fue así como familiares y vecinos que caminaban por las orillas divisaron el cuerpo del pequeño a unos 60 metros del lugar del impacto. Desde la cúpula policial expresaron su profundo agradecimiento a la familia de Gian, que a pesar de la extrema angustia colaboró activamente en todo el procedimiento.

El accidente fatal en el camino a La Criollita

Respecto del siniestro vial, la reconstrucción preliminar indica que ocurrió entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana sobre una calle rural que conduce al sector de La Criollita, a unos dos kilómetros de la Ruta Nacional 22, en el tramo donde se ubica el puente sobre el desagüe.

El vehículo circulaba a cierta velocidad cuando impactó contra el margen derecho de la baranda del puente. Producto de la fuerza del choque, la estructura metálica ingresó al habitáculo del automóvil, provocando que la unidad terminara precipitándose al agua en dirección hacia el río. Debido a los daños estructurales, el puente quedó inhabilitado de forma preventiva hasta que los peritajes confirmen si existe riesgo de colapso.

Imputación, alcoholemia y la figura de la "pena natural"

En relación con los ocupantes del vehículo, el padre de Gian permaneció algunas horas internado en observación médica y posteriormente fue dado de alta. Actualmente se encuentra imputado en la causa y notificado de las actuaciones judiciales, en el marco de los protocolos de investigación habituales.

Fuentes policiales indicaron que al conductor se le practicó el test de alcoholemia para ser incorporado al expediente como parte de las diligencias de prueba sobre la responsabilidad del accidente. Por su parte, la madre continúa internada bajo atención médica debido a las lesiones sufridas.

En el plano estrictamente legal y doctrinario, especialistas afirmaron que, independientemente del avance de las pericias sobre el incidente vial, en este tipo de causas suele considerarse la aplicación de la figura de la pena natural.

La pena natural no está contemplada formalmente en el Código Penal, pero es aplicada por jueces y fiscales cuando el autor de un hecho culposo sufre un grave daño físico, moral o psicológico como consecuencia directa de su propia acción, como la pérdida de un hijo en un accidente de tránsito.