Cierran compuertas de riego para bajar el caudal del desagüe donde desapareció Gian, el nene de Fernández Oro

El intendente Gustavo Amati informó que gestionaron esas medidas con el DPA y el Consorcio de Regantes. La búsqueda sigue por agua y tierra.

Policía, Bomberos, Prefectura y personal del municipio de Fernández Oro junto a voluntarios trabajan en la búsqueda del niño desaparecido el sábado por la madrugada, cuando el auto en el que se movilizaba con su mamá y papá cayó a un desagüe.

El municipio de Fernández Oro continúa colaborando activamente la búsqueda de Gian, el nene de 4 años que durante la madrugada de este sábado desapareció luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera al Canal Colector P2, un desagüe que corre por la zona rural hacia el sur de la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1209.

Una de las primeras medidas tomadas fue el cierre de la pasarela de ingreso al Paseo Costero Municipal, ubicada por la calle “La Criollita”, que conduce a la costa del río Negro.

En ese sector dominado por chacras se concentra el operativo en el que trabajan tanto por tierra como por agua efectivos de la Comisaría 26°, la Brigada Rural, Bomberos del cuartel local, Prefectura, buzos tácticos, grupos especializados en rescate y búsqueda de personas y personal de la Secretaría de Servicios Públicos municipal junto a otros organismos y equipos de voluntarios, entre ellos familiares del chiquito.

El intendente Gustavo Amati informó a LMCipolletti que permanecieron toda la noche en el lugar con una casilla y un gazebo, en los que centralizaron la logística para atender a los rescatistas con alimentos y bebidas calientes.

La tarea se había tornado compleja, destacó el jefe comunal, debido que el agua del cauce es muy turbia dado que en el se vuelcan líquidos cloacales y basura, explicó. Pero además tanto sobre las márgenes como en el lecho abundan las ramas y árboles caídos, que hacen aún más dificultoso el escenario.

Por ese motivo habían gestionado con el Departamento Provincial de Aguas (DPA) el Consorcio de Regantes cerrar algunas compuertas para direccional el caudal hacia otras secciones con el fin de bajar la altura del torrente y favorecer de esa forma la búsqueda.

“Hoy tiene que aparecer Gian”, enfatizó Amati.

Horas cargadas de desesperación

La desesperación por la ausencia de novedades de la criatura tras las primeras horas de búsqueda crece a medida que pasa el tiempo en la comunidad orense y en resto de la región, donde se sigue con atención el operativo. La noticia del infortunio no solo ha tenido amplio espacio en los medios de prensa de la zona, sino que también ha generado impacto a nivel nacional.

Familiares del niño permanecieron toda la noche en el punto donde se reunieron los participantes del procedimiento. Amati agregó que se encuentran dolidos y conmovidos, por lo que les brindaron asistencia y contención en las horas de vigilia.

Mientras que en el Centro Infantil Semillitas, donde asiste Gian, también se convirtió en el epicentro del acompañamiento comunitario. Coordinado por Patricia López, el equipo del jardín abrió sus puertas a toda la localidad para sostener a la familia y colaborar con los equipos de rescate. A partir del mediodía, de este domingo el centro infantil convocó a una vigilia abierta a toda la comunidad. La iniciativa, similar a la del sábado, no tiene fecha de finalización definida y se extenderá según evolucione la jornada de búsqueda.

El objetivo principal es mantener un espacio de oración y energía positiva para que el operativo dé frutos pronto. Y también se elaboran alimentos para enviarle a los familiares y personal que trabaja a destajo en la zona de la dramática búsqueda.