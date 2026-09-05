La ONU en Cipolletti: El color de la ceremonia inaugural y la agenda del fin de semana

Se puso en marcha la iniciativa destinada a estudiantes y docentes del nivel secundario. Las mejores fotos y lo que viene.

Con una colorida ceremonia de apertura , el inicio de sesiones por órganos y un debate general se puso en marcha este viernes en el Complejo Cultural Cipolletti el II Modelo de Naciones Unidas del Alto Valle . La propuesta destinada a estudiantes y docentes del nivel secundario, orientada a la formación en debate, diplomacia y liderazgo juvenil, continuará el sábado y culminará el domingo.

Del importante encuentro participan estudiantes de Cipolletti, Plottier y General Roca , entre otras ciudades, y desde la organización se invita a la comunidad en general a presenciar y acompañar el desarrollo de un evento educativo de gran relevancia.

El acto inaugural contó con la presencia de la presidenta de ANUAR (Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina), Dra. Silvia Perazzo , el presidente del Rotary Club Cipolletti , Rubén Monbrú , y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler .

El Modelo ONU está coordinado por la ANUAR, el Municipio de Cipolletti y el Rotary Club, Antonio Spagnuolo

El II Modelo de Naciones Unidas del Alto Valle propone una experiencia transformadora en la que jóvenes simulan ser diplomáticos representantes de distintos países, debatiendo y buscando consensos sobre los grandes temas de la agenda internacional actual.

Son parte de las jornadas estudiantes de 3º a 6º año del nivel secundario de escuelas públicas y privadas. Se trabajarán en las diferentes comisiones algunos tópicos como: Desarme Nuclear y Seguridad Internacional; La situación en Oriente Medio; La situación en Myanmar. Sus implicancias para la paz y la seguridad internacionales. La situación en Sudán.

Durante la apertura, los oradores coincidieron en destacar el enorme valor de este tipo de iniciativas para la formación de los jóvenes, especialmente por su capacidad para desarrollar liderazgo, oratoria, negociación, pensamiento crítico y trabajo en equipo.

Uno de los aspectos centrales destacados durante la jornada fue la posibilidad que brinda el Modelo de Naciones Unidas de ponerse en el lugar del otro, al representar a un país diferente, conocer su realidad, defender sus intereses y, al mismo tiempo, aprender a escuchar y comprender otras perspectivas.

También se puso especial énfasis en el uso responsable de la inteligencia artificial. En este sentido, se invitó a los estudiantes a incorporar estas nuevas herramientas como un recurso para potenciar su aprendizaje, pero sin dejar de lado el pensamiento propio, la capacidad de análisis y el criterio personal.

Luego de la ceremonia inaugural, los jóvenes comenzaron formalmente con las actividades del Modelo, que incluyeron la presentación y lectura de sus discursos de apertura y el inicio de los debates y negociaciones diplomáticas.

La actividad continuará durante el sábado y el domingo, de 9 a 17 horas, siempre en el CCC. ¿Te lo vas a perder?

Agenda del fin de semana

Sábado 5 de septiembre

9 Reanudación de las sesiones

Consultas oficiosas

Debates

18 h: Cierre de actividades del día

Domingo 6 de septiembre