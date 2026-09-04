El Fogarío fue clave para la transformación de una histórica panadería de Cipolletti

Una tradicional panadería de Cipolletti incorporó la elaboración propia de helados artesanales tras acceder a un crédito respaldado por la Provincia.

La panadería Margus de Cipolletti amplió su oferta de productos a través de un crédito obtenido a través del Fogarío.

La panadería Margus de Cipolletti amplió su oferta de productos a través de un crédito obtenido a través del Fogarío.

Con 40 años de historia en el rubro de la panificación y la confitería, la firma Estación Margus dio un paso clave en su crecimiento comercial en Cipolletti . La empresa concretó la incorporación de helados artesanales de producción propia a su tradicional oferta de productos.

La pyme, que cuenta con dos sucursales en Cipolletti y produce pan y facturas desde 1986 , logró cumplir este proyecto a través del respaldo otorgado por el Fondo de Garantías de Río Negro (Fogarío) .

Para concretar la iniciativa, Margus adquirió equipamiento específico e indispensable para el proceso productivo: una pasteurizadora, una fabricadora de helados y una exhibidora.

La inversión se concretó a través del crédito obtenido con la garantía de Fogarío, el instrumento provincial que facilita el acceso al financiamiento para pymes con el objetivo de sostener la actividad económica y fomentar el empleo en Río Negro.

Martín Helguero, de Margus, destacó la importancia del acompañamiento: "Es toda una vida dedicada a la elaboración de panificados y al rubro de confitería, y este año gracias al acompañamiento de Fogarío pudimos anexar la elaboración de helado, un sueño que anhelábamos hace mucho tiempo".

La panadería Margus de Cipolletti amplió su oferta de productos a través de un crédito obtenido a través del Fogarío.

Adaptación operativa y respuesta de los vecinos

La incorporación de la heladería implicó una reestructuración en la dinámica habitual de la empresa. Según explicó Helguero, el proceso requirió "desestructurarnos en lo que veníamos acostumbrados solamente con el pan y ahora estructurarnos con lo nuevo de anexar helados".

A pesar del cambio operativo, la respuesta de los clientes locales resultó ampliamente favorable. "Gracias a la ayuda del Fondo pudimos concretar este sueño", afirmó el comerciante, al tiempo que agregó: "Esto está siendo muy bien aceptado por nuestros clientes, representó un cambio pero al público le gusta que en un mismo lugar pueda encontrar pastas, pan, facturas, tortas y ahora también helados".

Impulso al desarrollo productivo local

El financiamiento otorgado a Margus forma parte de las herramientas de asistencia que el Gobierno de Río Negro destina a las empresas del territorio para ampliar sus proyectos, generar mayor dinamismo en la economía regional y consolidar presencia en más localidades.

Respecto al rol de la herramienta estatal en el contexto económico, Helguero concluyó: "Me dieron una mano importante más allá de la situación que está viviendo el país. Por supuesto que recomendaría Fogarío; nos dieron una mano fundamental en un contexto tan particular, nos ayudaron para poder concretar este proyecto y sueño".

Fogarío, un respaldo a las pymes

El Fondo de Garantías de Río Negro es un fideicomiso público creado por el Gobierno de la Provincia de Río Negro para facilitar el acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes y emprendedores locales.

El fondo cubre parcial o totalmente las garantías que exigen los bancos o el mercado de capitales y está destinado a empresas que tienen proyectos productivos viables pero no cuentan con las garantías tradicionales suficientes para conseguir un préstamo

El proceso de solicitud está diseñado para ser directo, transparente y accesible para cualquier comerciante, productor o empresario de la provincia:

1. Contacto digital: Ingresá a www.fogario.rionegro.gov.ar y completá el formulario inicial.

2. Asesoramiento personalizado: Un agente comercial de la región se pone en contacto para guiar el proceso.

3. Vía directa de consulta: También podes contactarte vía mail escribiendo a [email protected].

Con 138 empresas asistidas y más de $5.100 millones en operaciones respaldadas, Fogarío continúa ampliando el acceso al financiamiento en Río Negro y acompañando nuevas inversiones en 16 localidades. La herramienta forma parte de la política provincial para fortalecer a las pymes, sostener la actividad y promover el crecimiento y el empleo local.