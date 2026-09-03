El procedimiento se realizó por una causa de abuso de armas. Secuestraron dos pistolas Bersa, 129 cartuchos y 105 vainas servidas.

Allanaron una casa por disparos al aire y encontraron un arsenal: varias armas y más de 140 municiones.

Personal del Destacamento Especial N°128 , dependiente de la Unidad 32 , realizó este jueves por la tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Rural B 15, en el sector de chacras , en el marco de una investigación por abuso de armas .

El procedimiento comenzó alrededor de las 16:24 y fue ordenado en una causa que investiga un episodio en el que el presunto autor habría efectuado disparos al aire con el objetivo de intimidar a sus vecinos .

La investigación cuenta con la intervención de la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Diego Vázquez .

Dos pistolas y una gran cantidad de municiones

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un importante arsenal de municiones y elementos vinculados con las armas.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Una pistola Bersa Tender calibre .380 , con dos cargadores.

Una pistola Bersa 9 mm TPR , con dos cargadores y un cargador extensible.

105 vainas servidas calibre 9 mm.

24 cartuchos completos calibre 9 mm.

13 cartuchos completos calibre .380.

Un kit Delta Stryker para línea Bersa, equipado con una linterna FZshoot y una mira infrarroja.

En total, fueron secuestrados 142 cartuchos y vainas, además de las dos armas de fuego y sus accesorios.

Intervino Criminalística

Los elementos fueron levantados y secuestrados por personal del Gabinete de Criminalística, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía.

Tras el procedimiento, el presunto autor fue notificado de su imputación por el delito de abuso de armas, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Policía Federal desmanteló un kiosco narco en el Alto Valle

Efectivos de la División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un allanamiento en la ciudad de General Roca, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló bajo las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación judicial comenzó a mediados de mayo tras recibir un oficio emitido por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Francisco Iglesia Frezzini.

A partir de los trabajos de inteligencia encomendados a la fuerza federal, se logró identificar el inmueble denunciado, ubicado en el barrio 250 Viviendas. En la propiedad se constataron actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo.

Durante el procedimiento en la vivienda, los agentes incautaron 46,12 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad equivalente a unas 100 dosis fraccionadas. Además, se hallaron 8,98 gramos de cogollos de marihuana.

En el lugar se confiscaron 387.000 pesos argentinos producto de la actividad ilícita, junto con un teléfono celular y dos balanzas de precisión.